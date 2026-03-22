Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : suivez l'arrivée des résultats sur place
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Antony sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Antony et la liste complète des élus.
22:01 - Jean-Yves Sénant (Divers droite) réélu à Antony
Le maire sortant Jean-Yves Sénant (Divers droite) est réélu avec 50,2 % des voix, à l'issue d'une quadrangulaire, selon France 3/Paris Ile-de-France.
21:13 - Les résultats complets de l'élection municipale à Antony dévoilés par le ministère
Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Antony : Jean-Yves Sénant (LDVD) arrive en tête avec 50,22% des voix, suivi de David Mauger (27,09%), Perrine Precetti (12,94%) et Virgine Evennou (9,76%).
17:37 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
La participation à 17h a été communiquée par le ministère : dans les Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.
14:36 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans les Hauts-de-Seine
A Antony, les résultats du 2e tour des élections municipales ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).
07:57 - Voici les horaires des 45 bureaux de vote d'Antony
Le second tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Antony. Il est important de souligner que les 45 bureaux de vote de la commune d'Antony fermeront leurs portes à 20 h. Cette page affichera les résultats du premier tour à Antony à partir de 20h.
21/03/26 - 15:51 - Les électeurs d'Antony devront départager quatre candidats ce dimanche
C'est confirmé pour la quadrangulaire au second tour des municipales à Antony. Virginie Evennou, Jean-Yves Sénant, David Mauger, et Perrine Precetti sont tous les quatre officiellement candidats selon les listes fournies par le ministère de l'Intérieur. Voir tous les candidats à Antony
20/03/26 - 18:01 - David Mauger dénonce des "tentatives d'intimidations" de la part de Jean-Yves Sénant
Dans une vidéo postée sur Instagram, David Mauger dénonce fermement une "tentative d'intimidation" orchestrée par le maire sortant, Jean-Yves Sénant. Le candidat conteste l'envoi de policiers municipaux venus lui remettre une mise en demeure pour une communication électorale dont il nie être l'auteur. Selon lui, cette pression viserait à faire taire les critiques sur le projet actuel d'Antony Pôle, qui menace d'évincer de nombreuses entreprises locales. Fort de son projet alternatif destiné à préserver l'emploi industriel et de son recours contre la création de la ZAC, David Mauger assure que ces méthodes n'auront "aucun effet" sur sa détermination à mener sa campagne jusqu'au bout.
18/03/26 - 13:56 - La quadrangulaire attendue au second tour
C'est le candidat Jean-Yves Sénant, qui est arrivé premier du premier tour avec sa liste "Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois" en cumulant 45,51%. Ce score n'est pas suffisant pour son élection. Les habitants d'Antony sont donc appelés aux urnes pour un second tour des municipales. En seconde position avec plus de 22% des voix, la coalition de la gauche menée par David Mauguer se qualifie également pour le prochain scrutin. Au total, quatre listes se maintiennent au second tour et pourront donner une quadrangulaire.