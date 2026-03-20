Résultat de l'élection municipale 2026 Antony : C'est confirmé pour la quadrangulaire au second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Antony oppose Virginie Evennou, Jean-Yves Sénant, David Mauger et Perrine Precetti. Suivez le 2e tour en direct.

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18:01 - David Mauger dénonce des "tentatives d'intimidations" de la part de Jean-Yves Sénant Dans une vidéo postée sur Instagram, David Mauger dénonce fermement une "tentative d'intimidation" orchestrée par le maire sortant, Jean-Yves Sénant. Le candidat conteste l'envoi de policiers municipaux venus lui remettre une mise en demeure pour une communication électorale dont il nie être l'auteur. Selon lui, cette pression viserait à faire taire les critiques sur le projet actuel d'Antony Pôle, qui menace d'évincer de nombreuses entreprises locales. Fort de son projet alternatif destiné à préserver l'emploi industriel et de son recours contre la création de la ZAC, David Mauger assure que ces méthodes n'auront "aucun effet" sur sa détermination à mener sa campagne jusqu'au bout.

18/03/26 - 19:51 - C'est confirmé pour la quadrangulaire au second tour C'est confirmé pour la quadrangulaire au second tour des municipales à Antony. Virginie Evennou, Jean-Yves Sénant, David Mauger, et Perrine Precetti sont tous les quatre officiellement candidats selon les listes publiées ce mercredi soir par le ministère de l'Intérieur. Voir tous les candidats à Antony

18/03/26 - 13:56 - La quadrangulaire attendue au second tour C'est le candidat Jean-Yves Sénant, qui est arrivé premier du premier tour avec sa liste "Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois" en cumulant 45,51%. Ce score n'est pas suffisant pour son élection. Les habitants d'Antony sont donc appelés aux urnes pour un second tour des municipales. En seconde position avec plus de 22% des voix, la coalition de la gauche menée par David Mauguer se qualifie également pour le prochain scrutin. Au total, quatre listes se maintiennent au second tour et pourront donner une quadrangulaire.

15/03/26 - 19:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Antony Au cœur de la campagne électorale municipale, Antony est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 49,74% de cadres pour 64 026 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 4 831 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 17 251 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 18,32% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,58% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Antony accueille une communauté diversifiée, avec ses 7 889 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 950 €/mois, la ville ambitionne un avenir prospère. En somme, à Antony, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

15/03/26 - 17:57 - Les électeurs d'Antony tentés par le RN ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Antony en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 8,71% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 19,51% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 6,14% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Antony comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 12,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,94% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:56 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs d'Antony très mobilisés lors des scrutins La désertion des urnes à Antony constituera un 'game changer' pour cette municipale. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 58,13 % des électeurs, proche des 55,3 % observés au niveau national, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,80 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 37,45 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,82 % au premier tour, contre 42,97 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15/03/26 - 15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Antony Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes du printemps 2024 à Antony avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,81%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,16% des votes. Les élections législatives à Antony qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Maud Bregeon (Majorité présidentielle) en tête avec 39,50% au premier tour, devant Brice Gaillard (Union de la gauche) avec 37,32%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Maud Bregeon culminant à 56,99% des voix localement.

15/03/26 - 14:57 - Antony : des verdicts éminemment parlants lors des élections en 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Antony tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 37,29% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,30%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 80,49% pour Emmanuel Macron, contre 19,51% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Antony accordaient leurs suffrages à Maud Bregeon (Ensemble !) avec 33,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,81% des suffrages. Cette physionomie politique de Antony révèle donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.