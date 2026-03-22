Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Antony va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Antony est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:57 - Voici les horaires des 45 bureaux de vote d'Antony
Le second tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires de toutes les communes françaises. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Antony. Il est important de souligner que les 45 bureaux de vote de la commune d'Antony fermeront leurs portes à 20 h. Cette page affichera les résultats du premier tour à Antony à partir de 20h.
21/03/26 - 15:51 - Les électeurs d'Antony devront départager quatre candidats ce dimanche
C'est confirmé pour la quadrangulaire au second tour des municipales à Antony. Virginie Evennou, Jean-Yves Sénant, David Mauger, et Perrine Precetti sont tous les quatre officiellement candidats selon les listes fournies par le ministère de l'Intérieur. Voir tous les candidats à Antony
20/03/26 - 18:01 - David Mauger dénonce des "tentatives d'intimidations" de la part de Jean-Yves Sénant
Dans une vidéo postée sur Instagram, David Mauger dénonce fermement une "tentative d'intimidation" orchestrée par le maire sortant, Jean-Yves Sénant. Le candidat conteste l'envoi de policiers municipaux venus lui remettre une mise en demeure pour une communication électorale dont il nie être l'auteur. Selon lui, cette pression viserait à faire taire les critiques sur le projet actuel d'Antony Pôle, qui menace d'évincer de nombreuses entreprises locales. Fort de son projet alternatif destiné à préserver l'emploi industriel et de son recours contre la création de la ZAC, David Mauger assure que ces méthodes n'auront "aucun effet" sur sa détermination à mener sa campagne jusqu'au bout.
18/03/26 - 13:56 - La quadrangulaire attendue au second tour
C'est le candidat Jean-Yves Sénant, qui est arrivé premier du premier tour avec sa liste "Antony pour tous avec Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois" en cumulant 45,51%. Ce score n'est pas suffisant pour son élection. Les habitants d'Antony sont donc appelés aux urnes pour un second tour des municipales. En seconde position avec plus de 22% des voix, la coalition de la gauche menée par David Mauguer se qualifie également pour le prochain scrutin. Au total, quatre listes se maintiennent au second tour et pourront donner une quadrangulaire.