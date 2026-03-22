Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil : la publication des résultats, découvrez les gagnants du scrutin

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Argenteuil sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Argenteuil et la liste complète des élus.

En direct

18:58 - Le bilan des dernières élections municipales à Argenteuil À Argenteuil, les résultats des élections municipales il y a six ans avaient permis à Georges Mothron (Union de la droite) de coiffer ses adversaires au poteau avec 5 842 bulletins (35,16%). Dans la position du principal opposant, Philippe Doucet (Divers gauche) a recueilli 29,79% des bulletins valides. Omar Slaouti (Divers gauche) était à la troisième place, obtenant 1 913 suffrages (11,51%). Georges Mothron l'avait finalement emporté avec 45,36% des suffrages, face à Philippe Doucet s'adjugeant 7 096 électeurs (39,76%) et Omar Slaouti réunissant 14,87% des votes.

18:02 - Le Val d'Oise, parmi les pires taux de participation à 17h Selon le ministère, le Val-d'Oise fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40,60%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

17:13 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département du Val-d'Oise pour ce 2e tour des Municipales, pour la ville d'Argenteuil notamment, cette dernière s'élève à 40,6%. Un chiffre à comparer aux 49,83% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 25,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 39,47%.

07:46 - Découvrez les horaires des bureaux de vote à Argenteuil Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur ville. À Argenteuil et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Georges Mothron, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Les 50 bureaux de vote de l'agglomération d'Argenteuil seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Pour visualiser les résultats du premier tour à Argenteuil, rendez vous sur cette page à partir de 20h.

21/03/26 - 15:54 - Yassin Zeghli et Georges Mothron se confronteront en duel pour le 2e tour des municipales à Argenteuil Pour le second tour des élections municipales à Argenteuil, c'est un duel qui aura lieu entre Yassin Zeghli et Georges Mothron. Découvrez tous les candidats à Argenteuil

20/03/26 - 16:44 - Yassin Zeghli dépose plainte et dénonce une campagne de dénigrement avant les élections À Argenteuil, Yassin Zeghli, candidat LFI, a découvert une balle avec ses initiales dans sa boîte aux lettres, trois jours avant le second tour des élections municipales. Cette menace survient alors qu'il fait face à des accusations de violences conjugales diffusées par l'équipe adverse. Yassin Zeghli a déposé plainte et dénonce une campagne de dénigrement avant les élections. Lire sur leparisien.fr

20/03/26 - 11:21 - Après le PS, le candidat LFI perd aussi le soutien du PCF À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli perd le soutien du PCF, suite à sa condamnation en 2023 pour violences conjugales. Après le retrait des soutiens du PS et des Écologistes, Yassin Zeghli a tenté de constituer une liste de gauche pour les élections municipales. Malgré ces difficultés, la France insoumise maintient son soutien à Yassin Zeghli. Lire sur mesinfos.fr

19/03/26 - 16:16 - Le candidat LFI, Yassin Zeglhi perd le soutient du PS suite à sa condamnation pour violences conjugales À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli, arrivé en deuxième position au premier tour des élections municipales, a perdu le soutien du PS après avoir été condamné pour violences conjugales. Cette décision du PS, jugée incompatible avec ses valeurs, intervient à quelques jours de la fin de la campagne. Zeghli, quant à lui, se défend en affirmant avoir un casier vierge. Lire sur mesinfos.fr

19/03/26 - 14:16 - Argenteuil fait face à des tensions dans les municipales Les élections municipales de 2026 à Argenteuil voient Yassin Zeghli, candidat LFI, confronté à des révélations sur ses antécédents de violences conjugales, qui risquent d'influencer le second tour. Malgré des résultats prometteurs au premier tour, sa condamnation refait surface, impactant sa campagne. La situation crée des tensions parmi les alliés socialistes, incertains quant à leur soutien. Lire sur leparisien.fr