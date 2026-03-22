Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil : actus et résultats du 2e tour, suivez la journée de vote
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Argenteuil est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:46 - Découvrez les horaires des bureaux de vote à Argenteuil
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur ville. À Argenteuil et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Georges Mothron, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Les 50 bureaux de vote de l'agglomération d'Argenteuil seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Pour visualiser les résultats du premier tour à Argenteuil, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
21/03/26 - 15:54 - Yassin Zeghli et Georges Mothron se confronteront en duel pour le 2e tour des municipales à Argenteuil
Pour le second tour des élections municipales à Argenteuil, c'est un duel qui aura lieu entre Yassin Zeghli et Georges Mothron. Découvrez tous les candidats à Argenteuil
20/03/26 - 16:44 - Yassin Zeghli dépose plainte et dénonce une campagne de dénigrement avant les élections
À Argenteuil, Yassin Zeghli, candidat LFI, a découvert une balle avec ses initiales dans sa boîte aux lettres, trois jours avant le second tour des élections municipales. Cette menace survient alors qu'il fait face à des accusations de violences conjugales diffusées par l'équipe adverse. Yassin Zeghli a déposé plainte et dénonce une campagne de dénigrement avant les élections. Lire sur leparisien.fr
20/03/26 - 11:21 - Après le PS, le candidat LFI perd aussi le soutien du PCF
À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli perd le soutien du PCF, suite à sa condamnation en 2023 pour violences conjugales. Après le retrait des soutiens du PS et des Écologistes, Yassin Zeghli a tenté de constituer une liste de gauche pour les élections municipales. Malgré ces difficultés, la France insoumise maintient son soutien à Yassin Zeghli. Lire sur mesinfos.fr
19/03/26 - 16:16 - Le candidat LFI, Yassin Zeglhi perd le soutient du PS suite à sa condamnation pour violences conjugales
À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli, arrivé en deuxième position au premier tour des élections municipales, a perdu le soutien du PS après avoir été condamné pour violences conjugales. Cette décision du PS, jugée incompatible avec ses valeurs, intervient à quelques jours de la fin de la campagne. Zeghli, quant à lui, se défend en affirmant avoir un casier vierge. Lire sur mesinfos.fr
19/03/26 - 14:16 - Argenteuil fait face à des tensions dans les municipales
Les élections municipales de 2026 à Argenteuil voient Yassin Zeghli, candidat LFI, confronté à des révélations sur ses antécédents de violences conjugales, qui risquent d'influencer le second tour. Malgré des résultats prometteurs au premier tour, sa condamnation refait surface, impactant sa campagne. La situation crée des tensions parmi les alliés socialistes, incertains quant à leur soutien. Lire sur leparisien.fr
19/03/26 - 12:16 - Des tensions autour de Yassin Zeghli
À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli, condamné pour violences conjugales, fait face à une controverse influençant les élections municipales de 2026. Malgré son soutien initial de la gauche, le PS retire son soutien, tandis que Zeghli affirme avoir évolué et se présenter avec un programme axé sur les victimes. L’affaire complique la dynamique électorale avec des discussions sur une possible liste d'union de la gauche. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 22:01 - Argenteuil fait face à des choix électoraux difficiles
À Argenteuil, les élections municipales révèlent un dilemme pour les électeurs de gauche face à la division des listes. Le maire sortant, Georges Mothron, a obtenu 37,73 % des voix, tandis que trois candidats de gauche se disputent les suffrages. Philippe Doucet a annoncé son retrait pour éviter de diviser les voix de la gauche. Lire sur leparisien.fr