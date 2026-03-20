Résultat de l'élection municipale 2026 Argenteuil : Le candidat LFI, Yassin Zeglhi perd le soutient du PS suite à sa condamnation pour violences conjugales

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Argenteuil oppose Yassin Zeghli et Georges Mothron. Suivez le 2e tour en direct.

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09:01 - Le candidat LFI admet avoir déjà été condamné pour violences conjugales À Argenteuil, le candidat LFI aux municipales 2026 a admis avoir été condamné pour violences conjugales, suscitant une onde de choc dans la campagne. Cette révélation pourrait jouer en faveur du candidat sortant Georges Mothron, qui espérait remporter le second tour. Lire sur leparisien.fr

19/03/26 - 16:16 - Le candidat LFI, Yassin Zeglhi perd le soutient du PS suite à sa condamnation pour violences conjugales À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli, arrivé en deuxième position au premier tour des élections municipales, a perdu le soutien du PS après avoir été condamné pour violences conjugales. Cette décision du PS, jugée incompatible avec ses valeurs, intervient à quelques jours de la fin de la campagne. Zeghli, quant à lui, se défend en affirmant avoir un casier vierge. Lire sur mesinfos.fr

19/03/26 - 14:16 - Argenteuil fait face à des tensions dans les municipales Les élections municipales de 2026 à Argenteuil voient Yassin Zeghli, candidat LFI, confronté à des révélations sur ses antécédents de violences conjugales, qui risquent d'influencer le second tour. Malgré des résultats prometteurs au premier tour, sa condamnation refait surface, impactant sa campagne. La situation crée des tensions parmi les alliés socialistes, incertains quant à leur soutien. Lire sur leparisien.fr

19/03/26 - 12:16 - Des tensions autour de Yassin Zeghli À Argenteuil, le candidat LFI Yassin Zeghli, condamné pour violences conjugales, fait face à une controverse influençant les élections municipales de 2026. Malgré son soutien initial de la gauche, le PS retire son soutien, tandis que Zeghli affirme avoir évolué et se présenter avec un programme axé sur les victimes. L’affaire complique la dynamique électorale avec des discussions sur une possible liste d'union de la gauche. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 19:54 - Yassin Zeghli et Georges Mothron confirmés au 2e tour Les listes de candidats ont été publiée à Argenteuil ce mercredi par le ministère de l'Intérieur. Et c'est bien un duel qui aura lieu au deuxième tour entre Yassin Zeghli et Georges Mothron. Découvrez tous les candidats à Argenteuil

16/03/26 - 22:01 - Argenteuil fait face à des choix électoraux difficiles À Argenteuil, les élections municipales révèlent un dilemme pour les électeurs de gauche face à la division des listes. Le maire sortant, Georges Mothron, a obtenu 37,73 % des voix, tandis que trois candidats de gauche se disputent les suffrages. Philippe Doucet a annoncé son retrait pour éviter de diviser les voix de la gauche. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 09:32 - Argenteuil se prépare pour le second tour électoral À Argenteuil, le maire LR sortant Georges Mothron est assuré d'être au second tour des élections municipales de 2026 avec 40,86 % des voix. Il devra affronter trois autres candidats, dont Yassin Zegli de LFI et Philippe Doucet de Divers gauche. Les autres candidats, Franck Debeaud, Nadir Slifi et Dominique Mariette, sont éliminés. Lire sur mesinfos.fr

16/03/26 - 09:31 - Georges Mothron mène les municipales à Argenteuil À Argenteuil, Georges Mothron, maire sortant, domine le premier tour des élections municipales de 2026 avec 37,73% des voix, face à Yassin Zeghli de La France insoumise qui obtient 26,58%. Malgré l'appel au rassemblement de Zeghli, la gauche rencontre des difficultés. L'abstention atteint 57,50% parmi les électeurs inscrits. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 19:45 - Les défis socio-économiques d'Argenteuil et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Argenteuil montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 41% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,79%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (44,12%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (36,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 32500 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 30,61% et d'une population étrangère de 24,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Argenteuil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,16% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.