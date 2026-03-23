Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers : Sofienne Karroumi s'impose, les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Aubervilliers ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:51 - "Merci Aubervilliers !" : Sofienne Karroumi remporte les municipales avec 68,63 % Lors des élections municipales à Aubervilliers, Sofienne Karroumi, soutenu par une union de la gauche, remporte la victoire avec 68,63 % des voix face à Karine Franclet. Les militants ont célébré cette victoire au parvis de la mairie avant même l'officialisation des résultats. Sofienne Karroumi, la tête de liste, a pris le micro et a hurlé "Merci Aubervilliers !" Lire sur leparisien.fr

22/03/26 - 23:22 - Le candidat Divers Gauche l'emporterait à Aubervilliers Selon les dernières estimations, Sofienne Karroumi (DVG) devance largement la maire sortante Karine Franclet (UDI) dans le duel du second tour des élections municipales à Aubervilliers. Le candidat soutenu par le PS recueille 66 % des suffrages exprimés dans 21 des 24 bureaux de vote.

22/03/26 - 19:09 - Résultats instructifs des scrutins, il y a deux ans, à Aubervilliers Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Aubervilliers avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (48,42%), avec derrière elle Jordan Bardella qui s'était arrogée 11,83% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Aubervilliers avaient ensuite placé en tête Bastien Lachaud (Union de la gauche) avec 71,95% au premier tour, devant Nathalie Sack (Union des Démocrates et Indépendants) avec 13,35%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Aubervilliers s'affirmait alors toujours comme un bastion de la gauche radicale, confortant sa position.

22/03/26 - 17:51 - La Seine-Saint-Denis, pire taux de participation à 17h Selon le ministère, la Seine-Saint-Denis est le département avec le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 34,10%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

22/03/26 - 17:08 - Découvrez le taux de participation à 17h à Aubervilliers Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Aubervilliers se précisent. La participation à 17h a été officiellement annoncée et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans le département de Seine-Saint-Denis, la participation s'élève à 34,1%. Un chiffre que l'on pourrait comparer aux 39,6% constatés de l'élection de 2024 aux législatives à la même heure. En 2020, les municipales organisées pendant le Covid s'élevaient à 21,47% pour la participation à la même heure. En 2014, la participation était tout de même plus élevée avec un 38,03% affiché.

22/03/26 - 14:15 - La participation à 12h dans le département Voici un premier résultat du 2e tour des élections municipales à Aubervilliers. A midi, la participation dans le département de la Seine-Saint-Denis s'élève à 12,35%. Un chiffre à comparer aux 12,77% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 7,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid (10,87% en 2014).

22/03/26 - 07:57 - Les électeurs d'Aubervilliers avaient opté pour la gauche en 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Aubervilliers voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 59,98% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 16,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,86% pour Emmanuel Macron, contre 22,14% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Aubervilliers plébiscitaient Bastien Lachaud (Nupes) avec 53,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bastien Lachaud virant de nouveau en tête avec 75,37% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Aubervilliers comme une ville acquise aux forces de gauche.

21/03/26 - 16:57 - Le duel de 2e tour est confirmé ! Voici l'affiche de dimanche A Aubervilliers, Sofienne Karroumi et Karine Franclet s'opposeront ce dimanche pour prendre la tête de la mairie. Découvrez les listes complètes des candidats à Aubervilliers

20/03/26 - 17:48 - Sofienne Karroumi fustige les méthodes "de caniveau" de Karine Franclet Dans une vidéo postée sur Instagram, Sofienne Karroumi dénonce avec force le climat de fin de campagne à Aubervilliers, accusant la maire sortante Karine Franclet de basculer dans une stratégie de "caniveau". Depuis l'annonce du rassemblement de la gauche, le candidat affirme faire l'objet d'attaques personnelles et de calomnies qu'il interprète comme un signe de panique de la part de la droite. Tout en restant "serein et calme", Sofienne Karroumi voit dans ces méthodes une attaque directe contre ce que représentent les quartiers populaires.