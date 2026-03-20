Résultat de l'élection municipale 2026 Aubervilliers : Le duel de 2e tour est confirmé ! Voici l'affiche de dimanche

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers oppose Karine Franclet à Sofienne Karroumi. Suivez le 2e tour en direct.

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17:48 - Sofienne Karroumi fustige les méthodes "de caniveau" de Karine Franclet Dans une vidéo postée sur Instagram, Sofienne Karroumi dénonce avec force le climat de fin de campagne à Aubervilliers, accusant la maire sortante Karine Franclet de basculer dans une stratégie de "caniveau". Depuis l'annonce du rassemblement de la gauche, le candidat affirme faire l'objet d'attaques personnelles et de calomnies qu'il interprète comme un signe de panique de la part de la droite. Tout en restant "serein et calme", Sofienne Karroumi voit dans ces méthodes une attaque directe contre ce que représentent les quartiers populaires.

18/03/26 - 19:57 - Le duel de 2e tour est confirmé ! Voici l'affiche de dimanche Le ministère de l'Intérieur a publié ce mercredi l'ensemble des listes candidates au second tour des municipales 2026. A Aubervilliers, Sofienne Karroumi et Karine Franclet seront bien opposés ce dimanche pour prendre la tête de la mairie. Découvrez les listes complètes des candidats à Aubervilliers

18/03/26 - 14:30 - Karine Franclet en sursis face à la gauche pour le second tour ? A l'issue du premier tour, la maire sortante, Karine Franclet est arrivée en tete de peu avec 26,01%. Face à elle, les trois listes de gauches, avec Sofienne Karroumi (DVG), Nabila Djebbari (UG) et Guillaume Lescaut (LFI), s'unissent afin de contrer sa liste de gauche. L'alliance met notamment en avant "la forte volonté" des locaux de changer de maire" et d'opérer une rupture avec l'édile sortante.

16/03/26 - 09:16 - La maire sortante Karine Franclet (UDI) et Sofienne Karroumi (DVG) au coude-à-coude à l'issue du premier tour À Aubervilliers, le second tour des municipales 2026 s'annonce très disputé, avec la maire sortante Karine Franclet (UDI) en tête avec 26,01 %, suivie de près par Sofienne Karroumi (DVG) à 25,56 %. Le suspense se maintient alors que seulement 65 voix séparent les deux candidats. L'issue de ce scrutin pourrait profondément influencer l'avenir politique de la ville. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:45 - Aubervilliers et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Aubervilliers façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la ville, 43% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,41% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 002 €/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 39,94% et d'une population immigrée de 45,43% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,62% à Aubervilliers, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

15/03/26 - 17:57 - Vote RN à Aubervilliers : les chiffres récents Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Aubervilliers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 9,10% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 22,14% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 8,26% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Aubervilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 11,83% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 12,01% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bastien Lachaud.

15/03/26 - 17:30 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 17:30 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Quels niveaux d'abstention à Aubervilliers aux dernières élections ? En 2020 à Aubervilliers, l'abstention était évaluée à 67,59 % à la fin du premier round, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux. C'étaient 9 549 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 36,54 % dans la ville (participation de 63,46 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 63,31 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 46,03 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 66,77 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche donc résolument comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Ce paramètre à Aubervilliers constituera en définitive l'un des tournants de ces municipales.