Résultat des municipales 2026 à Avignon : tous les résultats et la campagne du 2e tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avignon opposera Olivier Galzi à Anne-Sophie Rigault. David Fournier et Mathilde Louvain sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
16:13 - Avignon fusionne listes pour les municipales 2026
À Avignon, les listes PS et LFI ont annoncé leur fusion en vue du second tour des élections municipales de 2026, après des négociations intensives. Maryline Croyet a souligné l’urgence de cette alliance pour contrer une potentielle victoire de la droite. Les discussions visent à établir une liste unie, conduite par David Fournier et Mathilde Louvain. Lire sur laprovence.com