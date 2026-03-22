Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon : découvrez les résultats et la liste des élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Avignon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Avignon et la liste complète des élus.

En direct

19:07 - Des dégradations ont marqué les municipales 2026 à Avignon À Avignon, la permanence du député LFI Raphaël Arnault a été saccagée à la veille du second tour des élections municipales de 2026. Plusieurs panneaux électoraux de la liste 'Ensemble et Solidaires' ont également été vandalisés. Les actes de dégradation sur fond de tensions politiques soulignent un climat électoral acerbe. Lire sur laprovence.com

17:04 - La participation à 17h au 2e tour des Municipales La participation à 17h du côté d'Avignon est tombée et monte déjà une bonne première indication sur ce 2e tour des Municipales. Dans le département du Vaucluse, elle s'élève à l'heure actuelle à 52,96%. Un chiffre à comparer aux 61,13% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,33% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 63,53%.

16:25 - Un soutien de taille pour Anne-Sophie Rigault À Avignon, Anne-Sophie Rigault a obtenue le soutien de Sébastien Chenu, député et vice-président du RN. Il a participé à des réunions publiques dans l'entre-deux-tours. Sébastien Chenu a souligné l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. “Sa présence est un soutien fort pour porter ensemble un projet ambitieux pour Avignon : une ville plus sûre, plus dynamique et plus proche de ses habitants", a écrit Anne-Sophie Rigault sur ses réseaux sociaux.

15:58 - Olivier Galzi dénonce une fusion de la honte La fusion entre la liste du socialiste David Fournier et celle de l'insoumise Mathilde Louvain a fait grincer des dents à droite. Olivier Galzi dénonce une "fusion de la honte". D'autant plus que sur cette nouvelle liste figurent la suppléante et un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault, pointé du doigt à plusieurs reprises à Avignon depuis la mort d'un militant identitaire à Lyon, et absent de la campagne municipale dans la cité des papes.

14:02 - La participation à Avignon à 12h Les résultats du 2e tour des élections municipales à Avignon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de Vaucluse s'élève à 24,27%. Un chiffre à comparer aux 33,21% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 15,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid (28,97% en 2014).

13:06 - L'abstention au premier tour était de 58,46% à Avignon dimanche dernier Les élections municipales de 2026 à Avignon se déroulent avec un second tour crucial ce dimanche, après 14 ans de gouvernance à gauche. Les résultats seront particulièrement surveillés pour savoir si la ville repassera à droite, alors que l'extrême droite tente de s'imposer dans plusieurs communes du Vaucluse. L'abstention au premier tour était de 58,46 %, incitant à des interrogations sur la participation au second tour. Lire sur ledauphine.com

07:49 - Top départ : les électeurs d'Avignon appelés à voter aujourd'hui Le tour final des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs d'Avignon peuvent se rendre dans les 70 bureaux de votes de la ville, ouverts de 8h à 18h. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.

21/03/26 - 11:17 - La campagne de la liste unie PS/LFI s'achève en fête À Avignon, à deux jours des élections municipales de 2026, la liste unie PS/LFI de David Fournier et Mathilde Louvain clôture sa campagne par une déambulation festive. Cette mobilisation, ouverte à toutes et tous, vise à remobiliser l'électorat de gauche et à démontrer leur force collective. Le rassemblement met en avant des thèmes de justice sociale, d'écologie et de solidarité. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 15:41 - La catégorisation à l'extrême gauche de la liste fusion PS-LFI fait polémique À Avignon, la préfecture a catégorisé la fusion des listes de gauche comme "extrême gauche", provoquant la colère du candidat PS David Fournier qui a déposé un recours refusé. Cette décision est surprenante, car d'autres villes ont reconnu des unions PS-LFI comme divers gauche. La situation soulève des questions sur l'équité du nuançage lié aux élections municipales de 2026. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 15:26 - La gauche unie veut convaincre les abstentionnistes de l'importance du scrutin À Avignon, la campagne des élections municipales de 2026 s'intensifie avec un appel à voter lancé par "la gauche unie". Le candidat David Fournier, face à l'indifférence des jeunes électeurs, tente de fédérer autour de sa liste "Ensemble et solidaires", tout en dénonçant la politisation de l'État. Des événements festifs sont organisés pour mobiliser les électeurs et réengager la jeunesse dans le processus électoral. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 09:56 - Olivier Galzi cherche à séduire les indécis À Avignon, Olivier Galzi mobilise ses partisans avant le deuxième tour des élections municipales de 2026. Inquiet de la montée de l'alliance de gauche, il cherche à séduire les indécis, affirmant que chaque voix comptera. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 18:09 - Des proches de Raphaël Arnault sur la liste du PS : la droite monte au créneau À quelques jours du second tour des municipales à Avignon, la fusion entre la liste du socialiste David Fournier et celle de l'insoumise Mathilde Louvain fait grincer des dents à droite. D'autant plus que sur cette nouvelle liste figurent la suppléante et un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault, pointé du doigt à plusieurs reprises à Avignon depuis la mort d'un militant identitaire à Lyon, et absent de la campagne municipale dans la cité des papes. Olivier Galzi, candidat Divers droite, arrivé en tête au premier tour avec 27% dénonce une "fusion de la honte".

19/03/26 - 15:12 - Anne-Sophie Rigault obtient le soutien à Avignon À Avignon, les élections municipales de 2026 prennent une tournure décisive avec le soutien de Sébastien Chenu à la candidate du RN, Anne-Sophie Rigault, qui vise à renverser la tendance après une arrivée en deuxième position au premier tour. Elle appelle à mobiliser les abstentionnistes pour redresser la situation locale face à ses adversaires. Chenu souligne l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 13:12 - Chantal Bonnefoux défend Saint-Saturnin-lès-Avignon À Saint-Saturnin-lès-Avignon, Chantal Bonnefoux a réagi à l'alliance de la liste 'Une nouvelle énergie' menée par Sylvain Penalva. Elle a affirmé que son équipe se distingue par sa clarté et son engagement envers le village, tout en mettant en avant son expérience face à la concurrence. Le premier tour des élections municipales a vu Bonnefoux en tête avec 45,60 % des voix. Lire sur laprovence.com