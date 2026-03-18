Résultat de l'élection municipale 2026 Avignon : Place publique quitte la liste PS

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avignon opposera Olivier Galzi à Anne-Sophie Rigault. David Fournier et Mathilde Louvain sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

07:12 - Sébastien Chenu soutien la candidate RN Les élections municipales de 2026 approchent et le Rassemblement National renforce son soutien aux candidats d'Avignon et Orange. Sébastien Chenu, député et vice-président du RN, participe à des réunions publiques pour soutenir Anne-Sophie Rigault à Avignon et Jean-Dominique Artaud à Orange, après leurs bonnes positions au premier tour. Lire sur laprovence.com

07:01 - Olivier Galzi dénonce l'alliance à Avignon À Avignon, Olivier Galzi, candidat DVD aux municipales de 2026, critique l'alliance entre le PS et La France Insoumise. Il appelle les électeurs à se mobiliser contre cette coalition, qu'il considère comme défavorable pour la ville. Son discours vise à rassembler les voix de ceux qui s'opposent à cette alliance. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 23:12 - La gauche se renforce pour les municipales 2026 À Avignon, David Fournier et Mathilde Louvain annoncent une "fusion technique" de leurs listes pour les élections municipales de 2026, visant à contrer la montée de la droite extrême. Sous la bannière "Ensemble et solidaires", un total de 55 colistiers se rassemblent pour cette initiative. Cette union marque un tournant dans la stratégie de la gauche pour le second tour. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 23:11 - David Fournier refuse les débats à Avignon David Fournier, le candidat du Parti Socialiste à Avignon, a décidé de ne pas participer aux débats prévus entre les deux tours des élections municipales de 2026. Cette décision suscite des réactions variées parmi ses concurrents et les électeurs. La mairie d'Avignon se prépare à un scrutin déterminant pour son avenir politique. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 15:46 - Anne-Sophie Rigault et Sébastien Chenu en meeting avant le second tour Sébastien Chenu, député RN, soutiendra Anne-Sophie Rigault à Avignon lors d'une réunion publique le 18 mars pour les élections municipales de 2026. Ce soutien vise à promouvoir un projet ambitieux pour rendre la ville plus dynamique et proche des habitants. Il se rendra également à Orange pour soutenir Jean-Dominique Artaud au second tour. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 15:36 - Olivier Galzi organise un rassemblement contre l'alliance PS-LFI À Avignon, le candidat divers droite Olivier Galzi organise une manifestation le 19 mars pour dénoncer l'alliance entre le PS et LFI lors des élections municipales de 2026. Il cherche à mobiliser les électeurs inquiets de cette fusion et à se positionner comme une alternative viable pour la droite. Son objectif est de rassembler les électeurs autour de son projet face à la montée des listes de gauche. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 09:41 - Les listes de gauches fusionnent à Avignon À Avignon, la liste de LFI menée par Mathilde Louvain fusionne avec celle du PS de David Fournier, espérant rester à gauche face à Olivier Galzi et Anne-Sophie Rigault, respectivement en tête avec 27% et 25,5% des voix. Cette union est stratégique pour éviter que l'extrême droite ne prenne le contrôle de la ville. Les alliances de gauche se dessinent également dans d'autres villes françaises. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 09:13 - Place publique quitte la liste PS À Avignon, Place publique a choisi de ne pas s'allier avec La France Insoumise et a quitté la liste PS pour les élections municipales de 2026, en accord avec la position de leur parti et de Raphaël Glucksmann, et sans consigne de vote pour le second tour. Un flou demeure concernant la présence de Claude Nahoum sur l'éventuelle liste d'union. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 08:41 - Fournier et Louvain s'unissent pour Avignon À Avignon, David Fournier (PS) et Mathilde Louvain (LFI) s'unissent pour les élections municipales de 2026, après des résultats serrés au premier tour. Le couple se positionne contre l'extrême droite, avec un message fédérateur pour mobiliser les électeurs. Des négociations intenses entre les deux équipes ont débuté pour assurer une alliance solide. Lire sur laprovence.com

17/03/26 - 08:41 - Olivier Galzi cible Avignon pour les municipales À Avignon, Olivier Galzi, candidat divers droite pour les élections municipales de 2026, cherche à séduire les électeurs mécontents de l'alliance entre le PS et LFI. En adoptant une position critique, il espère rassembler ceux qui se sentent exclus par cette fusion politique. Sa stratégie vise à dynamiser sa candidature dans un contexte électoral complexe. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 07:41 - Avignon : la droite balance aux municipales 2026 À Avignon, les élections municipales de 2026 montrent un net basculement vers la droite avec Olivier Galzi en tête dans la majorité des bureaux intra-muros. Le candidat PS David Fournier et la candidate LFI Mathilde Louvain peinent à rivaliser, bien que la gauche espère un retour dans les quartiers sud. L'inquiétude quant à la participation des électeurs du 15 mars plane sur la suite du scrutin. Lire sur laprovence.com

17/03/26 - 07:41 - Le Vaucluse renforce le RN aux élections municipales Les élections municipales de 2026 dans le Vaucluse voient l'extrême droite renforcer sa position, notamment avec le Rassemblement national qui conserve trois villes au premier tour. Au Pontet, Morières-lès-Avignon et Camaret-sur-Aigues, les maires sortants sont réélus avec des scores élevés. Le RN vise maintenant d'autres communes comme Avignon et Carpentras. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 23:56 - Les résultats à Avignon révèlent des tensions croissantes À Avignon, les élections municipales de 2026 voient le plan Faubourgs devenir un enjeu crucial. Olivier Galzi, candidat DVD, remporte de nombreux bureaux dans cette zone, capitalisant sur la colère des électeurs. Anne-Sophie Rigault, du RN, malgré des résultats honorables, ne semble pas tirer pleinement profit du mécontentement contre le plan. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 23:56 - Les forces de gauche s'unissent à Avignon À Avignon, le PS et LFI unissent leurs forces pour le second tour des élections, visant à succéder à Cécile Helle. David Fournier (PS) et Mathilde Louvain (LFI) ont scellé un accord stratégique pour contrer le duo de tête. Leur programme met l'accent sur des thèmes sociaux, tout en maintenant une autonomie dans la gouvernance. Lire sur lamarseillaise.fr