Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon : les actus et les résultats en temps réel

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avignon va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Avignon est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:41 - Des dégradations marquent les municipales 2026 à Avignon À Avignon, la permanence du député LFI Raphaël Arnault a été saccagée à la veille du second tour des élections municipales de 2026. Plusieurs panneaux électoraux de la liste 'Ensemble et Solidaires' ont également été vandalisés. Les actes de dégradation sur fond de tensions politiques soulignent un climat électoral acerbe. Lire sur laprovence.com

07:49 - Top départ : les électeurs d'Avignon appelés à voter aujourd'hui Le tour final des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs d'Avignon peuvent se rendre dans les 70 bureaux de votes de la ville, ouverts de 8h à 18h. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.

21/03/26 - 11:17 - La campagne de la liste unie PS/LFI s'achève en fête À Avignon, à deux jours des élections municipales de 2026, la liste unie PS/LFI de David Fournier et Mathilde Louvain clôture sa campagne par une déambulation festive. Cette mobilisation, ouverte à toutes et tous, vise à remobiliser l'électorat de gauche et à démontrer leur force collective. Le rassemblement met en avant des thèmes de justice sociale, d'écologie et de solidarité. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 15:41 - La catégorisation à l'extrême gauche de la liste fusion PS-LFI fait polémique À Avignon, la préfecture a catégorisé la fusion des listes de gauche comme "extrême gauche", provoquant la colère du candidat PS David Fournier qui a déposé un recours refusé. Cette décision est surprenante, car d'autres villes ont reconnu des unions PS-LFI comme divers gauche. La situation soulève des questions sur l'équité du nuançage lié aux élections municipales de 2026. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 15:26 - La gauche unie veut convaincre les abstentionnistes de l'importance du scrutin À Avignon, la campagne des élections municipales de 2026 s'intensifie avec un appel à voter lancé par "la gauche unie". Le candidat David Fournier, face à l'indifférence des jeunes électeurs, tente de fédérer autour de sa liste "Ensemble et solidaires", tout en dénonçant la politisation de l'État. Des événements festifs sont organisés pour mobiliser les électeurs et réengager la jeunesse dans le processus électoral. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 09:56 - Olivier Galzi cherche à séduire les indécis À Avignon, Olivier Galzi mobilise ses partisans avant le deuxième tour des élections municipales de 2026. Inquiet de la montée de l'alliance de gauche, il cherche à séduire les indécis, affirmant que chaque voix comptera. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 18:09 - Des proches de Raphaël Arnault sur la liste du PS : la droite monte au créneau À quelques jours du second tour des municipales à Avignon, la fusion entre la liste du socialiste David Fournier et celle de l'insoumise Mathilde Louvain fait grincer des dents à droite. D'autant plus que sur cette nouvelle liste figurent la suppléante et un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault, pointé du doigt à plusieurs reprises à Avignon depuis la mort d'un militant identitaire à Lyon, et absent de la campagne municipale dans la cité des papes. Olivier Galzi, candidat Divers droite, arrivé en tête au premier tour avec 27% dénonce une "fusion de la honte".

19/03/26 - 15:12 - Anne-Sophie Rigault obtient le soutien à Avignon À Avignon, les élections municipales de 2026 prennent une tournure décisive avec le soutien de Sébastien Chenu à la candidate du RN, Anne-Sophie Rigault, qui vise à renverser la tendance après une arrivée en deuxième position au premier tour. Elle appelle à mobiliser les abstentionnistes pour redresser la situation locale face à ses adversaires. Chenu souligne l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 13:12 - Chantal Bonnefoux défend Saint-Saturnin-lès-Avignon À Saint-Saturnin-lès-Avignon, Chantal Bonnefoux a réagi à l'alliance de la liste 'Une nouvelle énergie' menée par Sylvain Penalva. Elle a affirmé que son équipe se distingue par sa clarté et son engagement envers le village, tout en mettant en avant son expérience face à la concurrence. Le premier tour des élections municipales a vu Bonnefoux en tête avec 45,60 % des voix. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 13:11 - La gauche s'unit pour les élections à Avignon À Avignon, la section du Parti communiste a choisi de s'allier avec la liste insoumise de Mathilde Louvain, malgré des tensions au sein de la gauche. Ce rapprochement vise à garantir une fusion entre les tours, mettant l'accent sur des enjeux locaux essentiels. Les communistes aspirent à incarner une force unificatrice pour les prochaines élections municipales de 2026. Lire sur lamarseillaise.fr

18/03/26 - 23:42 - Les citoyens d'Avignon critiquent Cécile Helle À Avignon, le marché de la Rocade a révélé des critiques sur le bilan de la maire Cécile Helle, où les habitants expriment des attentes de changement, notamment en matière de sécurité. Les élections municipales de 2026 se déroulent dans un contexte de forte mobilisation, avec des candidats de diverses tendances politiques à l'affût des voix. Les préoccupations des électeurs reflètent un désir d'évolution significative face aux problèmes locaux persistants. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 23:41 - Cécile Helle se défend face à Galzi Cécile Helle, la maire d'Avignon, répond avec virulence aux critiques d'Olivier Galzi en soulignant son engagement pour la ville et questionnant son absence lors d'événements clés. Elle insiste sur l'importance de vivre pleinement Avignon pour la connaître et appelle à mobiliser les électeurs des quartiers populaires pour les municipales de 2026. Helle ne briguera pas un troisième mandat mais espère une victoire de la gauche. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 22:42 - Olivier Galzi appelle Avignon à l'unité républicaine À Avignon, Olivier Galzi, candidat divers droite aux municipales 2026, appelle à un "front républicain" pour contrer l'alliance entre le PS de David Fournier et la LFI de Mathilde Louvain. Évoquant un climat de colère parmi les citoyens, il dénonce les complicités politiques et appelle à un rassemblement pour empêcher cette fusion. Galzi insiste sur l'importance des engagements politiques des acteurs locaux face à cette alliance controversée. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 22:41 - Les Avignonnais affluent moins nombreux aux urnes Lors du premier tour des élections municipales à Avignon, plus de 52% des électeurs n'ont pas voté, suscitant des interrogations sur les raisons de cette forte abstention. Les Avignonnais expriment leur incompréhension face à ce phénomène. La question de savoir si le taux d'abstention sera similaire lors du second tour reste en suspens. Lire sur ledauphine.com