Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais : Franck Pia face à Roxane Lundy, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvais opposera Franck Pia à Roxane Lundy. Claire Marais-Beuil est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 22:52 - Beauvais, Franck Pia en tête du premier tour Les élections municipales à Beauvais voient Franck Pia en tête avec 43,57% des suffrages, tandis que Roxane Lundy obtient 32,86%. Avec une participation de 49,18%, la gauche espère séduire les abstentionnistes pour le second tour, tandis que Pia se prépare à poursuivre sa campagne. Claire Marais-Beuil du Rassemblement national double son score mais reste en retrait. Lire sur oisehebdo.fr

16/03/26 - 22:51 - L'union de gauche plafonne à Beauvais en 2026 À Beauvais, Roxane Lundy et l'union de gauche semblent avoir atteint un plafond de verre aux élections municipales de 2026, avec une légère progression par rapport à 2020. Malgré quelques gains dans les quartiers populaires, la gauche a perdu des voix par rapport aux élections précédentes. Un Rassemblement national presque équivalent à celui de 2014 apparaît comme un défi supplémentaire. Lire sur courrier-picard.fr

16/03/26 - 06:51 - Beauvais vivra une triangulaire au second tour Le second tour des élections municipales à Beauvais s'annonce compétitif avec une triangulaire entre le maire sortant Franck Pia, arrivé en tête, et ses challengers Roxane Lundy et Claire Marais-Beuil. Franck Pia a obtenu 43,57% des voix, tandis que Lundy et Marais-Beuil suivent avec 32,85% et 17,18% respectivement. Les autres candidats n'ont pas réussi à se qualifier pour ce tour crucial. Lire sur oisehebdo.fr

15/03/26 - 20:39 - Le maire sortant Franck Pia en tête à Beauvais À Beauvais, le maire sortant Franck Pia (UDI) se positionne en tête des résultats provisoires des élections municipales avec 42,74 % des voix. Il est suivi par Roxane Lundy de l'Union de la gauche à 34,04 %. La liste RN, conduite par Claire Marais-Beuil, parvient à se qualifier pour le second tour avec 17,01 % des suffrages. Lire sur courrier-picard.fr

15/03/26 - 19:45 - Comment la composition démographique de Beauvais façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Beauvais émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 55 906 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 671 entreprises, Beauvais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,75%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 6 860 résidents étrangers, représentant 12,27% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 121 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,89%, annonçant une situation économique mitigée. À Beauvais, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

15/03/26 - 17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Beauvais ? Le RN avait recueilli 9,75% des suffrages lors de l'élection municipale à Beauvais il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Caroline Cayeux étant désigné au premier tour. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,22% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,86% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,19% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 39,39% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 34,42% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 33,31% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Beauvais. Il terminera avec 37,98% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:39 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Oise avec 46,29% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 41,25%, contre 59,21% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Beauvais classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour ces élections municipales, la désertion des urnes à Beauvais sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 63,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le Covid commençait à toucher la population. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 33,24 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 58,21 % en 2022 à seulement 41,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,10 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15/03/26 - 15:59 - Comment a voté Beauvais il y a deux ans ? L'orientation des électeurs de Beauvais a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté. Lors des européennes, le podium à Beauvais s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,42%), en première position devant Manon Aubry (16,03%) et Valérie Hayer (13,54%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Beauvais mettaient en avant la gauche réunie (33,58%), devant les marinistes (33,31%). Le second tour avait confirmé ce résultat, LR culminant à 62,02% des voix dans la commune.