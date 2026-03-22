Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais : suivez la journée d'élection en temps réel
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Beauvais va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Beauvais est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:14 - Pour rappel, voici les candidats officiels du 2e tour des élections municipales à Beauvais
Les candidats officiels du 2e tour des municipales 2026 ont été dévoilés mercredi 18 mars à Beauvais, par le ministère de l'Intérieur. Franck Pia, Claire Marais-Beuil, Roxane Lundy sont les trois têtes d'affiches de ce second round. Voir tous les candidats liste par liste à Beauvais
21/03/26 - 14:55 - Roxane Lundy veut incarner l'alternative face à 25 ans de majorité sortante à Beauvais
Deux jours avant le second tour des élections municipales, Roxane Lundy, tête de liste de l'union de la gauche "Beauvais en mieux", a adressé sur Instagram un message fort aux électeurs pour les inciter à la mobilisation. Qualifiant ce scrutin d'historique, la candidate estime qu'une opportunité réelle de changement se présente pour la première fois après un quart de siècle sous la même équipe municipale. Elle appelle les habitants à s'interroger sur la vitalité de leur centre-ville et l'entretien des équipements publics, comme les gymnases et les écoles, pour motiver leur choix ce dimanche 22 mars. Elle exhorte les Beauvaisiens à ne pas se laisser "confisquer l'élection" et à transformer ce qu'elle perçoit comme une volonté majoritaire de changement en une victoire dans les urnes. Pour la candidate, ce "rendez-vous démocratique" doit permettre d'insuffler une nouvelle énergie à la ville.
16/03/26 - 22:52 - Beauvais, Franck Pia en tête du premier tour
Les élections municipales à Beauvais voient Franck Pia en tête avec 43,57% des suffrages, tandis que Roxane Lundy obtient 32,86%. Avec une participation de 49,18%, la gauche espère séduire les abstentionnistes pour le second tour, tandis que Pia se prépare à poursuivre sa campagne. Claire Marais-Beuil du Rassemblement national double son score mais reste en retrait. Lire sur oisehebdo.fr
16/03/26 - 22:51 - L'union de gauche plafonne à Beauvais en 2026
À Beauvais, Roxane Lundy et l'union de gauche semblent avoir atteint un plafond de verre aux élections municipales de 2026, avec une légère progression par rapport à 2020. Malgré quelques gains dans les quartiers populaires, la gauche a perdu des voix par rapport aux élections précédentes. Un Rassemblement national presque équivalent à celui de 2014 apparaît comme un défi supplémentaire. Lire sur courrier-picard.fr
16/03/26 - 20:17 - Le maire sortant reste prudent
À Beauvais, Franck Pia, maire sortant, a sécurisé 43,57% des voix au premier tour des élections municipales mais demeure prudent. Sa concurrente Roxane Lundy, avec 32,86%, reste combative, appelant à une mobilisation pour le second tour. Une triangulaire se profile, rendant la bataille encore ouverte pour les candidats. Lire sur actu.fr