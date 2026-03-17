Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut face à Anne Vignot, suivez le 2e
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besançon opposera Ludovic Fagaut à Anne Vignot. Séverine Véziès est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.
12:46 - Vignot et Véziès s'unissent pour le second tour
À Besançon, les élections municipales de 2026 voient la maire écologiste sortante Anne Vignot s'allier avec Séverine Véziès de La France insoumise pour contrer la droite. Cette union vise à préserver les valeurs de gauche en réponse aux attentes des électeurs. Les discussions pour créer une liste commune ont impliqué plusieurs groupes politiques et créé d'inévitables tensions. Lire sur pleinair.net