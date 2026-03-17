Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut face à Anne Vignot, suivez le 2e

La Rédaction

Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut face à Anne Vignot, suivez le 2e Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besançon opposera Ludovic Fagaut à Anne Vignot. Séverine Véziès est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

12:46 - Vignot et Véziès s'unissent pour le second tour

À Besançon, les élections municipales de 2026 voient la maire écologiste sortante Anne Vignot s'allier avec Séverine Véziès de La France insoumise pour contrer la droite. Cette union vise à préserver les valeurs de gauche en réponse aux attentes des électeurs. Les discussions pour créer une liste commune ont impliqué plusieurs groupes politiques et créé d'inévitables tensions. Lire sur pleinair.net

Elections municipales