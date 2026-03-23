Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Besançon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:50 - Anne Vignot promet une opposition féroce Lors des élections municipales de 2026 à Besançon, la maire sortante Anne Vignot a été battue par Ludovic Fagaut avec 46,71 % des voix contre 53,29 %. Malgré cette défaite, elle appelle à la "résistance" et reste engagée pour la justice sociale et climatique. Les inquiétudes sur l'avenir culturel de la ville se font ressentir chez ses partisans. Lire sur francebleu.fr

00:48 - Besançon enregistre une participation électorale record Au second tour des élections municipales de 2026 à Besançon, la participation a atteint 61,6%, marquant une augmentation par rapport au premier tour. Dans la région de Franche-Comté, les taux de participation étaient également en hausse dans plusieurs départements, signalant un regain d'intérêt électoral. Les électeurs ont répondu présents, surpassant les chiffres de l'élection précédente de 2020, affectée par la pandémie. Lire sur francebleu.fr

00:47 - Anne Vignot explique sa défaite Les élections municipales de 2026 à Besançon ont vu la victoire du candidat LR Ludovic Fagaut, dégageant la maire écologiste sortante, Anne Vignot, qui s'interroge sur le changement de préférence des électeurs. Elle attribue cette défaite à la crise nationale touchant le logement et le pouvoir d'achat. Vignot souhaite analyser ces résultats et rester active en politique pour continuer son engagement social. Lire sur francebleu.fr

00:46 - Ludovic Fagaut devient maire de Besançon Ludovic Fagaut a été élu maire de Besançon le 22 mars 2026 avec 53% des voix, devenant le premier maire de droite de la ville depuis 1953. Âgé de 47 ans, il a un parcours politique marqué par des échecs précédents, mais a réussi à rassembler la droite et le centre. Sa campagne se distingue par une ambition affirmée pour l'avenir de la ville. Lire sur francebleu.fr

00:46 - La gauche insoumise avance malgré la défaite à Besançon À Besançon, la gauche insoumise, bien que n'ayant pas réussi à conserver la mairie lors des élections municipales, voit l'entrée de trois de ses élus au conseil comme une avancée politique. Séverine Véziès critique le programme de la nouvelle majorité de droite et se prépare à mobiliser l'opposition pour défendre les intérêts des Bisontins. Lire sur pleinair.net

22/03/26 - 21:54 - Les résultats complets à Besançon dévoilés par le ministère D'après les résultats complets révélés par le ministère de l'Intérieur, Ludovic Fagaut (LDVD) arrive en tête avec 53,29%, contre Anne Vignot (46,71%).

22/03/26 - 20:41 - Ludovic Fagaut élu maire de Besançon Ludovic Fagaut, le candidat divers droite, a été élu maire de Besançon avec 55,5 % des voix.

22/03/26 - 20:35 - La gauche défaite à Besançon À Limoges, le président de la métropole Guillaume Guérin (LR) remporterait le second tour des municipales avec 50,8 % des voix. Il devancerait le député Damien Maudet, candidat d’une liste d’accord avec le PS, qui obtiendrait 41,3 %, selon une estimation Ipsos–BVA–CESI. C’est un revers notable pour la gauche, qui espérait reconquérir une ville qu’elle avait dirigée pendant plus d’un siècle avant sa perte en 2014.

22/03/26 - 20:30 - De premiers résultats à Besançon dévoilés par le ministère D'après des premiers résultats partiels de l'élection municipale à Besançon dévoilés par le ministère, sur la base de 59 % des inscrits, Ludovic Fagaut (LDVD) arriverait en tête avec 52,99% des voix, suivi d'Anne Vignot (47,01%).

22/03/26 - 20:08 - L. Fagaut (LR) à Besançon avec 53,1% des voix À Besançon, L. Fagaut (LR) élu avec 53,1% des suffrages lors du deuxième tour des élections municipales 2026, ce dimanche 22 mars.

22/03/26 - 18:55 - L'estimation de l'abstention à Besançon L'estimation de l’abstention à Besançon au second tour est de 31,1% (contre 36,7% au 1er tour), indique Ipsos/BVA sur le réseau social X.

22/03/26 - 18:53 - Quel était le résultat des dernières municipales à Besançon ? Lors des dernières municipales, au moment de la première manche de ce scrutin, Anne Vignot (Union de la gauche) avait fait la course en tête en récoltant 7 844 suffrages (31,21%). Derrière, Ludovic Fagaut (Les Républicains) avait recueilli 23,59% des suffrages. Anne Vignot l'avait finalement emporté au second tour avec 11 145 bulletins (43,83%), face à Ludovic Fagaut avec 41,61% des votants et Eric Alauzet réunissant 3 700 suffrages (14,55%).

22/03/26 - 17:26 - Le taux de participation à 17h dans le Doubs dévoilé par le ministère La participation à 17h dans le département du Doubs s'élève à 50,04%. Un chiffre à comparer aux 62,59% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 59,7%.

22/03/26 - 12:23 - Premier indicateur sur la participation à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Besançon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Doubs s'élève à 20,52%. Un chiffre à comparer aux 27,65% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,06% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,09% en 2014).