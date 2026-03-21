Résultat de l'élection municipale 2026 Besançon : Ludovic Fagaut et Anne Vignot mobilisent leurs derniers atouts pour convaincre les électeurs

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besançon oppose Ludovic Fagaut et Anne Vignot. Suivez le 2e tour en direct.

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16:07 - Ludovic Fagaut ou Anne Vignot, qui va remporter le 2e tour ? A Besançon, ce 2e tour se résumera au duel entre Ludovic Fagaut et Anne Vignot. Les compositions complètes de leurs listes sont disponibles sur cette page.

20/03/26 - 16:21 - Ludovic Fagaut et Anne Vignot mobilisent leurs derniers atouts pour convaincre les électeurs À Besançon, la campagne des municipales de 2026 s'intensifie entre Ludovic Fagaut (LR) et Anne Vignot (LE). Le premuer reçoit des soutiens controversés mais bénéficie du soutien d'un collectif d'acteurs économiques, tandis qu'Anne Vignot compte sur une lettre ouverte de soutien d'Edwige Groult. Chaque camp mobilise ses derniers atouts pour convaincre les électeurs. Lire sur estrepublicain.fr

19/03/26 - 20:12 - La liste Besançon Avance dénonce des intimidations de soutiens à Anne Vignot À Besançon, la liste "Besançon Avance" dénonce des intimidations orchestrées par des soutiens à la maire actuelle, Anne Vignot. Ces accusations portent sur des propos diffamatoires et des pressions envers les sympathisants, jugées néfastes pour le débat démocratique et les élections municipales à venir. Elle annonce également le dépôt de plaintes pour ces comportements. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 19:01 - Les Écologistes soutiennent la maire de Besançon Anne Vignot À Besançon, les Écologistes de Franche-Comté apportent leur soutien à la maire Anne Vignot, tout en dénonçant des attaques sexistes aperçues durant la campagne municipale. Le mouvement souligne des propos misogynes émanant de certains opposants, compromettant l'égalité en politique. Ils appellent à un débat respectueux et à la mobilisation des électeurs. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 12:36 - Ludovic Fagaut gagne des soutiens avant le second tour À l'approche du second tour des élections municipales à Besançon, des acteurs économiques soutiennent la candidature de Ludovic Fagaut. Ils mettent en avant son programme axé sur le développement territorial, la création d'emplois, et la revitalisation du centre-ville. Ce soutien vise à faire de Besançon une locomotive économique régionale. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 11:36 - Éric Delabrousse veut mobiliser pour contrer la victoire l'extrême droite À Besançon, Éric Delabrousse, candidat centriste éliminé au premier tour, appelle les électeurs à se mobiliser avant le second tour des municipales. Il met en garde contre « le risque de voir un parti d’extrême gauche accéder à la tête de la ville », alors que la maire sortante Anne Vignot ralliée par LFI fait face à Ludovic Fagaut. Ce scrutin pourrait changer l'orientation politique de la ville. Lire sur pleinair.net

19/03/26 - 11:21 - La maire sortante confronte son programme avec LR Lors d'un débat public à Besançon, les candidats du second tour des élections municipales de 2026, Anne Vignot (maire sortante) et Ludovic Fagaut (LR-Modem), ont confronté leurs programmes. Les discussions ont porté sur divers thèmes comme la sécurité et la santé. Le second tour est prévu pour le 22 mars 2026. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 13:06 - Anne Vignot reçoit le soutien de Marie-Guite Dufay après l'annonce d'une alliance avec LFI À Besançon, l'ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay soutient Anne Vignot pour le second tour des élections municipales. Elle avertit d'un risque de victoire de la droite et appelle à un « sursaut » pour préserver les valeurs sociales et écologiques. Dufay évoque un accord « technique » avec La France insoumise pour unir la gauche. Lire sur pleinair.net

18/03/26 - 12:06 - Des élus francs-comtois dénoncent "l'accord de la honte" entre Anne Vignot et LFI À Besançon, des élus francs-comtois critiquent un accord entre la maire sortante Anne Vignot et la liste de l'Insoumise Séverine Véziès, qualifié d'«accord de la honte ». Ils appellent à un sursaut électoral pour le second tour afin de favoriser une alternance, après la première place de Ludovic Fagaut au premier tour. Lire sur pleinair.net

18/03/26 - 11:46 - Ludovic Fagaut mobilise Besançon avant les municipales À Besançon, Ludovic Fagaut, candidat de droite, intensifie ses campagnes de porte-à-porte avant le second tour des élections municipales de 2026. Avec déjà 40 000 portes visitées, son équipe espère capter l'attention des Bisontins. Face à lui, la maire sortante écologiste Anne Vignot et d'autres candidats se préparent également. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 20:07 - Anne Vignot reçoit le soutien de François Ruffin à Besançon François Ruffin, député de la Somme, soutiendra Anne Vignot lors de sa campagne pour les élections municipales à Besançon. Sa visite est prévue ce mardi soir à 18h30 à la permanence de campagne de la maire sortante. Ce soutien intervient à l'approche du second tour des municipales dans la ville. Lire sur pleinair.net

17/03/26 - 16:21 - Ludovic Fagaut dénonce un "accord de la honte" à Besançon Ludovic Fagaut, leader du premier tour des municipales à Besançon avec 40,1 % des voix, critique vivement l'alliance entre Anne Vignot et Séverine Véziès, la qualifiant d'« accord de la honte ». Il défend un projet centré sur la sécurité et le développement économique, tout en continuant sa campagne pour convaincre les électeurs avant le second tour. Lire sur pleinair.net

17/03/26 - 12:46 - Vignot et Véziès s'unissent pour le second tour À Besançon, les élections municipales de 2026 voient la maire écologiste sortante Anne Vignot s'allier avec Séverine Véziès de La France insoumise pour contrer la droite. Cette union vise à préserver les valeurs de gauche en réponse aux attentes des électeurs. Les discussions pour créer une liste commune ont impliqué plusieurs groupes politiques et créé d'inévitables tensions. Lire sur pleinair.net

16/03/26 - 15:21 - Le député Laurent Croizier dénonce un "pacte du déshonneur" entre Anne Vignot et LFI À Besançon, l'alliance entre la maire écologiste Anne Vignot et La France insoumise pour le second tour des municipales suscite des critiques. Le député centriste Laurent Croizier qualifie cet accord de "pacte du déshonneur" et met en garde contre l'influence de l'extrême gauche. Les opposants incitent les électeurs à se mobiliser. Lire sur pleinair.net