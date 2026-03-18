Résultat de l'élection municipale 2026 Besançon : Vignot et Véziès s'unissent pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Besançon opposera Ludovic Fagaut à Anne Vignot. Séverine Véziès est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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12:06 - Des élus francs-comtois dénoncent "l'accord de la honte" entre Anne Vignot et LFI À Besançon, des élus francs-comtois critiquent un accord entre la maire sortante Anne Vignot et la liste de l'Insoumise Séverine Véziès, qualifié d'«accord de la honte ». Ils appellent à un sursaut électoral pour le second tour afin de favoriser une alternance, après la première place de Ludovic Fagaut au premier tour. Lire sur pleinair.net

11:46 - Ludovic Fagaut mobilise Besançon avant les municipales À Besançon, Ludovic Fagaut, candidat de droite, intensifie ses campagnes de porte-à-porte avant le second tour des élections municipales de 2026. Avec déjà 40 000 portes visitées, son équipe espère capter l'attention des Bisontins. Face à lui, la maire sortante écologiste Anne Vignot et d'autres candidats se préparent également. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 20:07 - Anne Vignot reçoit le soutien de François Ruffin à Besançon François Ruffin, député de la Somme, soutiendra Anne Vignot lors de sa campagne pour les élections municipales à Besançon. Sa visite est prévue ce mardi soir à 18h30 à la permanence de campagne de la maire sortante. Ce soutien intervient à l'approche du second tour des municipales dans la ville. Lire sur pleinair.net

17/03/26 - 16:21 - Ludovic Fagaut dénonce un "accord de la honte" à Besançon Ludovic Fagaut, leader du premier tour des municipales à Besançon avec 40,1 % des voix, critique vivement l'alliance entre Anne Vignot et Séverine Véziès, la qualifiant d'« accord de la honte ». Il défend un projet centré sur la sécurité et le développement économique, tout en continuant sa campagne pour convaincre les électeurs avant le second tour. Lire sur pleinair.net

17/03/26 - 12:46 - Vignot et Véziès s'unissent pour le second tour À Besançon, les élections municipales de 2026 voient la maire écologiste sortante Anne Vignot s'allier avec Séverine Véziès de La France insoumise pour contrer la droite. Cette union vise à préserver les valeurs de gauche en réponse aux attentes des électeurs. Les discussions pour créer une liste commune ont impliqué plusieurs groupes politiques et créé d'inévitables tensions. Lire sur pleinair.net

16/03/26 - 15:21 - Le député Laurent Croizier dénonce un "pacte du déshonneur" entre Anne Vignot et LFI À Besançon, l'alliance entre la maire écologiste Anne Vignot et La France insoumise pour le second tour des municipales suscite des critiques. Le député centriste Laurent Croizier qualifie cet accord de "pacte du déshonneur" et met en garde contre l'influence de l'extrême gauche. Les opposants incitent les électeurs à se mobiliser. Lire sur pleinair.net

16/03/26 - 13:04 - Deux listes fusionnent pour le second tour à Besançon À Besançon, après le premier tour des élections municipales 2026, les listes d'Anne Vignot (Les Écologistes) et de Séverine Véziès (LFI) fusionnent pour le second tour, espérant battre la liste de Ludovic Fagaut (LR), arrivée en tête avec 40,13% des voix. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 08:11 - Le candidat LR en tête face à la maire sortante À Besançon, le candidat LR Ludovic Fagaut a dominé le premier tour des élections municipales avec 40,1% des voix, devançant la maire sortante Anne Vignot, qui a récolté 33,37% des votes. Ce résultat pourrait indiquer un potentiel changement de cap pour cette ville, traditionnellement ancrée à gauche depuis 1953. La gauche tente de mobiliser ses électeurs et les abstentionnistes pour le second tour. Lire sur francebleu.fr

15/03/26 - 23:47 - Les résultats définitifs de Besançon Le Ministère de l'Intérieur communique à nouveau les résultats définitifs concernant le premier tour des Municipales à Besançon avec les scores de chaque candidat : Ludovic Fagaut LR : 40,13% qualifié

Anne Vignot PS PC ECO : 33,37% qualifiée

Séverine Véziès LFI : 10,90% qualifiée

Jacques Ricciardetti RN : 8% battu

Eric Delabrousse : UC : 5,67% battu

Nicole Friess LO : 1,93%

15/03/26 - 21:58 - Les résultats des municipales 2026 sont définitifs à Besançon Les résultats des municipales à Besançon donnent la liste "ENSEMBLE BESANCON AVANCE" (DVD) en tête avec 40.13% selon les dépouillements effectués dans 100% des bureaux de vote. La participation est évaluée à 57.14% selon ces résultats du ministère de l'Intérieur.

15/03/26 - 21:54 - Foucault donné gagnant à Besançon selon les estimations de l'IFOP Il s'agit toujours d'estimations, mais ces dernières se précisent. Selon l'IFOP, c'est Foucault (DVG) qui atteindrait les 40,1% des voix pour ce premier tour des Municipales.

15/03/26 - 20:52 - Les résultats partiels à Besançon Selon 55,72% des inscrits au premier tour des élections municipales, voici les résultats : Ludovic Fagaut 41,12%

Anne Vignot 32,15%

Séverine Véziès 10,44%

Jacques Ricciardetti 8,38%

Eric Delabrousse 5,81%

Nicole Friess 2,11%

15/03/26 - 20:39 - Les chiffres se précisent à Besançon Avec seulement 30,51% des inscrits, le Ministère de l'Intérieur précise un peu plus les résultats du premier tour des Municipales à Besançon en fonction de chaque candidat : Ludovic Fagaut 40%

Anne Vigot 32,62%

Séverine Vezies 10,99%

Jacques Ricciardetti 8,46%

Eric Delabrousse 5,77%

Nicolas Friess 2,16%

15/03/26 - 20:31 - "ENSEMBLE BESANCON AVANCE" (DVD) dans les résultats partiels Le premier tour des municipales à Besançon donne à ce stade la liste "ENSEMBLE BESANCON AVANCE" (DVD) en tête avec 40.38% des voix sur 17 bureaux de vote. La participation frôle les 50% à ce stade.