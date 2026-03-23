Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne : le maire sortant réélu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Villeurbanne ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

En direct

18:07 - La gauche remporte les élections à Villeurbanne Les résultats des élections municipales de 2026 à Villeurbanne mettent en lumière la force de la gauche, avec Cédric van Styvendael réélu à la tête de la ville. Il a obtenu 42,6 % des voix et remporte 43 des 59 sièges. Le conseil municipal se réunira pour l'installation officielle le 28 mars. Lire sur leprogres.fr

02:23 - Cédric Van Styvendael réélu à Villeurbanne À Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a été réélu maire avec 42% des voix lors du second tour des élections municipales de 2026. Malgré cette victoire, il devra composer avec une opposition diversifiée, incluant des représentants de LFI, de l'ancien maire divers gauche, de la droite et du RN. Ce contexte crée une dynamique politique complexe pour le nouveau mandat. Lire sur rue89lyon.fr

22/03/26 - 23:25 - Cédric Van Styvendael (PS) élu à Villeurbanne Le maire sortant Cédric Van Styvendael (PS) remporte l'élection à Villeurbanne (42,59% des suffrages). En deuxième position, l'ancien maire socialiste de Jean-Paul Bret (16,97 % des voix) et 16,79 % pour Mathieu Garabedian (LFI).

22/03/26 - 18:17 - Le taux de participation aux municipales à 17h dans le Rhône dévoilé Dans le Rhône, 45,09% des électeurs ont participé aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est moins que le taux de participation national déjà faible évalué à 48,10%. C'est aussi bien moins que la participation au dernier scrutin, celui des législatives 2024 pour lesquelles 56,37% des électeurs avaient voté à 17 heures. En comparaison avec les précédentes élections municipales : 32% des électeurs avaient voté à 17h en 2020, année marquée par le Covid-19, et 49,64% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à 17 heures en 2014.

22/03/26 - 18:14 - Quels niveaux de participation à Villeurbanne aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 30,48 % à Villeurbanne lors des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 72,29 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 45,40 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 65,18 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,47 % des électeurs (soit environ 47 031 votants). Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villeurbanne comme une ville assez peu mobilisée en comparaison de la moyenne. L'affluence dans les isoloirs de Villeurbanne constituera en conséquence un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

22/03/26 - 07:54 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Villeurbanne ? À l’occasion des municipales de 2026, les 92 008 votants de Villeurbanne devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Retenez également que les 80 bureaux de vote de l'agglomération de Villeurbanne fermeront à 20 heures pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 17:59 - Cédric Van Styvendael vainqueur des dernières élections municipales à Villeurbanne À Villeurbanne, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Cédric Van Styvendael (Parti socialiste) a surclassé ses concurrents en recueillant 33,29% des bulletins. En deuxième position, Béatrice Vessiller (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 27,48% des suffrages. La très nette distance prise initialement offrait une direction nette pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Cédric Van Styvendael l'a finalement emporté avec 14 115 suffrages (70,37%), face à Prosper Kabalo rassemblant 29,62% des électeurs. La logique a été respectée, l'écart s'élargissant pour déboucher sur un triomphe total. Cédric Van Styvendael a aussi certainement pu profiter des voix de Béatrice Vessiller, récupérant 5 871 voix supplémentaires entre les deux tours.

20/03/26 - 11:46 - Bompard appelle à une mobilisation de la gauche à Villeurbanne À Villeurbanne, Manuel Bompard a critiqué Hélène Geoffroy et Michèle Picard, qui ont refusé une alliance avec LFI, lors de la campagne pour les élections municipales de 2026. Il a appelé à une mobilisation de la gauche pour éviter un basculement à droite. Cédric Van Styvendael et Jean-Paul Bret sont également en lice. Lire sur lyoncapitale.fr

20/03/26 - 09:26 - Sophie Cruz appelle à un "vote utile" À Villeurbanne, Sophie Cruz (LR) appelle à un "vote utile" avant le second tour des municipales, après avoir terminé quatrième au premier tour avec 13,47 % des voix. Face à une gauche divisée, elle espère attirer des électeurs d'autres candidats pour peser dans la composition du conseil municipal. Son objectif est de rassembler autour de son programme axé sur la sécurité et le cadre de vie. Lire sur lyonmag.com