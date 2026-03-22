Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne : résultats du 2e tour ce dimanche, toute l'actualité
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Villeurbanne est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:54 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Villeurbanne ?
À l’occasion des municipales de 2026, les 92 008 votants de Villeurbanne devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est consultable ci-dessous. Retenez également que les 80 bureaux de vote de l'agglomération de Villeurbanne fermeront à 20 heures pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
21/03/26 - 17:59 - Cédric Van Styvendael vainqueur des dernières élections municipales à Villeurbanne
À Villeurbanne, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Cédric Van Styvendael (Parti socialiste) a surclassé ses concurrents en recueillant 33,29% des bulletins. En deuxième position, Béatrice Vessiller (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 27,48% des suffrages. La très nette distance prise initialement offrait une direction nette pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Cédric Van Styvendael l'a finalement emporté avec 14 115 suffrages (70,37%), face à Prosper Kabalo rassemblant 29,62% des électeurs. La logique a été respectée, l'écart s'élargissant pour déboucher sur un triomphe total. Cédric Van Styvendael a aussi certainement pu profiter des voix de Béatrice Vessiller, récupérant 5 871 voix supplémentaires entre les deux tours.
20/03/26 - 11:46 - Bompard appelle à une mobilisation de la gauche à Villeurbanne
À Villeurbanne, Manuel Bompard a critiqué Hélène Geoffroy et Michèle Picard, qui ont refusé une alliance avec LFI, lors de la campagne pour les élections municipales de 2026. Il a appelé à une mobilisation de la gauche pour éviter un basculement à droite. Cédric Van Styvendael et Jean-Paul Bret sont également en lice. Lire sur lyoncapitale.fr
20/03/26 - 09:26 - Sophie Cruz appelle à un "vote utile"
À Villeurbanne, Sophie Cruz (LR) appelle à un "vote utile" avant le second tour des municipales, après avoir terminé quatrième au premier tour avec 13,47 % des voix. Face à une gauche divisée, elle espère attirer des électeurs d'autres candidats pour peser dans la composition du conseil municipal. Son objectif est de rassembler autour de son programme axé sur la sécurité et le cadre de vie. Lire sur lyonmag.com
20/03/26 - 06:34 - Ce n'est jamais arrivé à Villeurbanne : une quinquangulaire historique pour le second tour
Selon les archives de la commune, c'est une première à Villeurbanne : cinq listes s’affronteront lors du second tour des municipales. Une configuration rare, tant à l’échelle locale que nationale. Lire sur LeProgès.fr
19/03/26 - 18:32 - Sophie Cruz (LR) veut distancer le RN
Face à une gauche triomphante au premier tour, la candidate de "Cœur Villeurbanne" Sophie Cruz (LR) mise sur le second tour pour distancer le RN. Son objectif est d'obtenir le plus grand nombre de sièges hors gauche au futur conseil municipal. Lire sur LeProgrès.fr
17/03/26 - 21:41 - Le Rassemblement national revient à Villeurbanne
À Villeurbanne, les élections municipales de 2026 pourraient marquer le retour du Rassemblement national, avec Gérald Canon se qualifiant pour le second tour avec 11,65 % des voix. Ce retour serait notable après une absence depuis 2020, où le RN avait obtenu 7,63 %. La ville, traditionnellement ancrée à gauche, pourrait ainsi voir un changement significatif. Lire sur leprogres.fr
16/03/26 - 22:56 - Villeurbanne maintient LFI au second tour des municipales
À Villeurbanne, la liste Villeurbanne insoumise, menée par Mathieu Garabedian, se maintient au second tour des élections municipales après avoir obtenu 7800 voix. LFI souhaite proposer une alternative centrée sur la justice sociale et constate une forte abstention. Le candidat prévoit de continuer à mobiliser les électeurs dans les jours restants. Lire sur lyonmag.com
16/03/26 - 09:34 - Cédric Van Styvendael domine à Villeurbanne
À Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, le maire sortant, arrive en tête des élections municipales avec 37,9%. La ville se prépare pour un second tour avec une quinquangulaire, rassemblant plusieurs candidats dont l'ancien maire Jean-Paul Bret. Ce scrutin met en lumière une gauche divisée dans une commune historiquement ancrée à gauche. Lire sur rue89lyon.fr