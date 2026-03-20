Résultat de l'élection municipale 2026 Villeurbanne : Sophie Cruz (LR) veut distancer le RN

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne oppose Jean-Paul Bret, Sophie Cruz, Cédric Van Styvendael, Gérald Canon et Mathieu Garabedian. Suivez le 2e tour en direct.

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09:26 - Sophie Cruz appelle à un "vote utile" À Villeurbanne, Sophie Cruz (LR) appelle à un "vote utile" avant le second tour des municipales, après avoir terminé quatrième au premier tour avec 13,47 % des voix. Face à une gauche divisée, elle espère attirer des électeurs d'autres candidats pour peser dans la composition du conseil municipal. Son objectif est de rassembler autour de son programme axé sur la sécurité et le cadre de vie. Lire sur lyonmag.com

06:34 - Ce n'est jamais arrivé à Villeurbanne : une quinquangulaire historique pour le second tour Selon les archives de la commune, c'est une première à Villeurbanne : cinq listes s’affronteront lors du second tour des municipales. Une configuration rare, tant à l’échelle locale que nationale. Lire sur LeProgès.fr

19/03/26 - 18:32 - Sophie Cruz (LR) veut distancer le RN Face à une gauche triomphante au premier tour, la candidate de "Cœur Villeurbanne" Sophie Cruz (LR) mise sur le second tour pour distancer le RN. Son objectif est d'obtenir le plus grand nombre de sièges hors gauche au futur conseil municipal. Lire sur LeProgrès.fr

17/03/26 - 21:41 - Le Rassemblement national revient à Villeurbanne À Villeurbanne, les élections municipales de 2026 pourraient marquer le retour du Rassemblement national, avec Gérald Canon se qualifiant pour le second tour avec 11,65 % des voix. Ce retour serait notable après une absence depuis 2020, où le RN avait obtenu 7,63 %. La ville, traditionnellement ancrée à gauche, pourrait ainsi voir un changement significatif. Lire sur leprogres.fr

16/03/26 - 22:56 - Villeurbanne maintient LFI au second tour des municipales À Villeurbanne, la liste Villeurbanne insoumise, menée par Mathieu Garabedian, se maintient au second tour des élections municipales après avoir obtenu 7800 voix. LFI souhaite proposer une alternative centrée sur la justice sociale et constate une forte abstention. Le candidat prévoit de continuer à mobiliser les électeurs dans les jours restants. Lire sur lyonmag.com

16/03/26 - 09:34 - Cédric Van Styvendael domine à Villeurbanne À Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, le maire sortant, arrive en tête des élections municipales avec 37,9%. La ville se prépare pour un second tour avec une quinquangulaire, rassemblant plusieurs candidats dont l'ancien maire Jean-Paul Bret. Ce scrutin met en lumière une gauche divisée dans une commune historiquement ancrée à gauche. Lire sur rue89lyon.fr

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Villeurbanne : perspectives électorales Quel impact aura la population de Villeurbanne sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 46% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,16% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,13%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 19,31% et d'une population étrangère de 14,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 11,26% à Villeurbanne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

15/03/26 - 17:57 - Vers une montée du RN à Villeurbanne aux municipales ? Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Villeurbanne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 11,75% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,02% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,80% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villeurbanne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 16,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 18,94% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:36 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Rhône avec 48,27% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,37%, contre 53,65% en 2014.