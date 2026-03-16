Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael face à Jean-Paul Bret, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeurbanne opposera Cédric Van Styvendael à Jean-Paul Bret. Mathieu Garabedian, Sophie Cruz et Gérald Canon, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 22:56 - Villeurbanne maintient LFI au second tour des municipales À Villeurbanne, la liste Villeurbanne insoumise, menée par Mathieu Garabedian, se maintient au second tour des élections municipales après avoir obtenu 7800 voix. LFI souhaite proposer une alternative centrée sur la justice sociale et constate une forte abstention. Le candidat prévoit de continuer à mobiliser les électeurs dans les jours restants. Lire sur lyonmag.com

16/03/26 - 09:34 - Cédric Van Styvendael domine à Villeurbanne À Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, le maire sortant, arrive en tête des élections municipales avec 37,9%. La ville se prépare pour un second tour avec une quinquangulaire, rassemblant plusieurs candidats dont l'ancien maire Jean-Paul Bret. Ce scrutin met en lumière une gauche divisée dans une commune historiquement ancrée à gauche. Lire sur rue89lyon.fr

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Villeurbanne : perspectives électorales Quel impact aura la population de Villeurbanne sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 46% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,16% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,13%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 19,31% et d'une population étrangère de 14,53% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 11,26% à Villeurbanne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

15/03/26 - 17:57 - Vers une montée du RN à Villeurbanne aux municipales ? Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Villeurbanne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 11,75% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,02% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,80% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villeurbanne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 16,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 18,94% pour le parti d'extrême droite. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:36 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Rhône avec 48,27% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,37%, contre 53,65% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Quels niveaux de participation à Villeurbanne aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 30,48 % à Villeurbanne lors des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 72,29 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 45,40 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 65,18 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,47 % des électeurs (soit environ 47 031 votants). Décortiquer cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villeurbanne comme une ville assez peu mobilisée en comparaison de la moyenne. L'affluence dans les isoloirs de Villeurbanne constituera en conséquence un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15/03/26 - 15:59 - Villeurbanne : retour sur le dernier verdict politique en date Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Villeurbanne avaient en effet soutenu la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 25,20% des inscrits. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Villeurbanne portaient leur choix sur Gabriel Amard (Union de la gauche) avec 46,29% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Gabriel Amard culminant à 50,57% des votes dans la localité.

15/03/26 - 15:14 - La participation dans le Rhône dévoilée à midi La participation dans le Rhône à midi atteint 17,62% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 25,02% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 16,60% dans le département.

15/03/26 - 14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Villeurbanne lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Villeurbanne dessine une ville acquise aux forces de gauche. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Villeurbanne choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 37,88% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,83%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 75,98%, contre 24,02% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Villeurbanne accordaient leurs suffrages à Gabriel Amard (Nupes) avec 41,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,54%.