Résultat de l'élection municipale 2026 Blois : Les deux listes de gauche fusionnent pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blois oppose Marc Gricourt, Marine Bardet, et Malik Benakcha. Suivez le 2e tour en direct.

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16:01 - La numéro 2 de la liste LR-Modem dénonce les accords de second tour à gauche Les élections municipales de 2026 à Blois révèlent des tensions autour d'une possible fusion entre les listes de Marc Gricourt (Union de gauche) et Nicolas Orgelet (Les Écologistes), perçue comme une trahison par certains électeurs, selon Mathilde Desjonquères, numéro 2 sur la liste de Malik Benakcha (DVD). Elle vise à renforcer les liens avec les entreprises et à améliorer l'attractivité de la ville. La compétition reste ouverte, avec Marine Bardet (RN) également en lice pour le poste. Lire sur lanouvellerepublique.fr

18/03/26 - 09:04 - Malgré les réticences, un programme commun pour Marc Gricourt et Nicolas Orgelet À Blois, Marc Gricourt et Nicolas Orgelet ont décidé de s'unir pour le deuxième tour des élections municipales de 2026. Malgré des réticences au sein de leurs équipes respectives, ils ont validé un programme commun autour de cinquante points, axé sur le quotidien des Blésois. Ce rassemblement fait suite à des résultats encourageants pour les deux candidats et témoigne d'une volonté de coopération politique. Lire sur lanouvellerepublique.fr

17/03/26 - 12:31 - Les deux listes de gauche fusionnent pour le second tour À Blois, les candidats Marc Gricourt et Nicolas Orgelet ont fusionné leurs listes de gauche après de longues négociations pour aborder le deuxième tour des municipales en position de force. Ensemble, ils totalisent 51,41 % des suffrages, face à une droite moins forte. Cette alliance, d'abord incertaine, pourrait leur permettre de l'emporter. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 20:31 - Un accord à gauche se dessine À Blois, les élections municipales de 2026 se marquent par l'émergence d'un accord à gauche entre Marc Gricourt et Nicolas Orgelet. Après un premier tour inattendu où Gricourt a remporté 33,65 % des voix, il a ouvert la discussion pour une alliance, répondant au succès d'Orgelet qui s'est qualifié pour le second tour. Une fusion semble se dessiner, bien que les termes restent à préciser. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 06:46 - Gildas Vieira ne parvient pas à se qualifier pour le second tour Lors des élections municipales de 2026 à Blois, Gildas Vieira, tête de la liste 'Osons Blois autrement', exprime sa déception après un score de seulement 8 %. Ce résultat préfigure l'absence d'un second tour tant espéré, marquant un tournant dans la dynamique politique locale. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 05:46 - Marine Bardet prépare le deuxième tour à Blois À Blois, Marine Bardet, candidate du RN, se prépare pour le deuxième tour des élections municipales. Pour sa première campagne en tant que cheffe de file, elle affiche sa confiance après des projections favorables. Le RN, présent à Blois depuis plus de trente ans, espère maintenir sa position lors de cette élection. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 03:46 - Marc Gricourt arrive en tête à l'issue du premier tour Les élections municipales de 2026 à Blois ont vu un taux de participation de 49,94 % avec 14 495 votants. La liste menée par Marc Gricourt, appartenant à l'union à gauche, a remporté le premier tour avec 33,65 % des voix. D'autres listes, dont celles de divers droite et écologistes, ont également participé aux élections. Lire sur larep.fr

15/03/26 - 17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Blois Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Blois il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,07% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Blois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,60% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,04% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,79% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:48 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Loir-et-Cher avec 53,30% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 45,23%, contre 52,35% en 2014.