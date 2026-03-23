Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : Marc Gricourt élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Blois ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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16:22 - La réélection de Gricourt à Blois réjouit ses supporters Marc Gricourt a été réélu maire de Blois, suscitant un grand soulagement et de la joie parmi les membres de son équipe et ses partisans. La semaine qui a précédé le second tour des élections municipales a été éprouvante pour tous. Les militants blésois célèbrent cette victoire et l'engagement d'une nouvelle équipe. Lire sur lanouvellerepublique.fr

00:27 - Malik Benakcha accepte sa défaite Malik Benakcha, candidat LR-Modem aux élections municipales de 2026 à Blois, a accepté sa défaite après le second tour. Bien qu'il ait terminé deuxième avec 24,50 % des voix au premier tour, l'alliance entre le maire PS sortant et le candidat écologiste a réduit ses chances. Le contexte politique s'est complexifié avec la présence du Rassemblement national. Lire sur lanouvellerepublique.fr

00:26 - Les résultats des élections municipales à Blois révèlent des alliances Lors des élections municipales à Blois, Marc Gricourt a triomphé avec 51,74 % des voix, battant Malik Benakcha qui a obtenu 36,14 %. Malgré une baisse de la participation, Benakcha a enregistré une nette progression entre les deux tours. Cette alliance stratégique entre Gricourt et Orgelet a renforcé leur position face à une concurrence élargie. Lire sur lanouvellerepublique.fr

00:25 - Marc Gricourt remporte les élections à Blois Les élections municipales de mars 2026 à Blois ont vu Marc Gricourt reconduit, tandis qu'à Romorantin, Louis de Redon a remporté une victoire nette. Les résultats des élections auront des répercussions sur la politique locale, en particulier en vue des sénatoriales de septembre 2029. Le Rassemblement national, absent dans le Loir-et-Cher, était présent à Blois. Lire sur lanouvellerepublique.fr

22/03/26 - 20:52 - Les résultats complets à Blois dévoilés par le ministère Le ministère a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Blois. Marc Gricourt (LUG) l'emporte avec 51,74% des voix, loin devant Malik Benakcha (36,14%) et Marine Bardet (12,13%).

22/03/26 - 17:34 - Découvrez le taux de participation à 17h à Blois À Blois, les tendances du second tour des municipales 2026 se précisent. À 17h, le taux de participation en Loir-et-Cher s’établit à 50,81 %. Si ce score marque un net rebond par rapport au scrutin de 2020 impacté par le Covid (38,68 %), il reste inférieur à la mobilisation des législatives de 2024 (63,93 %) et à celle des municipales de 2014 (54,82 %).

22/03/26 - 16:26 - Les électeurs du Loir-et-Cher se sont plus mobilisés cette année Le deuxième tour des élections municipales de 2026 a lieu à Blois et dans cinq autres communes du Loir-et-Cher. À midi, la participation des électeurs du département a atteint 19,67 %, en hausse par rapport à 2020, où elle était de 18,71 %. Les citoyens peuvent voter jusqu'à 18 h pour élire leurs représentants locaux. Lire sur lanouvellerepublique.fr

22/03/26 - 14:07 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Loir-et-Cher Les résultats du 2e tour des élections municipales à Blois ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Loir-et-Cher s'élève à 19,67% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un taux à comparer aux 26,69% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,71% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,2% en 2014).

22/03/26 - 07:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Blois Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Blois sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Ce dimanche 22 mars 2026, les 28 579 votants de Blois sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Blois. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.