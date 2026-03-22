Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : résultats du 2e tour ce dimanche, toute l'actualité

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blois va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Blois est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Blois Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote de Blois sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Ce dimanche 22 mars 2026, les 28 579 votants de Blois sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des précédentes municipales, la crise du coronavirus avait entraîné le report du second tour. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Blois. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:52 - Trois listes s'affrontent pour le second tour à Blois Le paysage électoral de la ville de Blois est désormais fixé pour le scrutin du dimanche 22 mars 2026. À l'issue du premier tour, trois formations politiques ont obtenu le maintien nécessaire pour participer à une triangulaire. La liste d'union de la gauche et des écologistes est menée par le maire sortant Marc Gricourt. Face à la majorité sortante, deux blocs d'opposition se maintiennent. Malik Benakcha conduit la liste d'union de la droite et du centre « Unis pour Blois ». Enfin, Marine Bardet représente le Rassemblement National avec la liste « Avec vous pour Blois ». Les 43 sièges du conseil municipal seront répartis à l'issue de ce vote, pour lequel 48,15 % des électeurs blésois s'étaient déplacés lors du premier tour.

20/03/26 - 17:59 - Les candidats débattent avant la fin de la campagne de l'entre-deux-tours À Blois, le débat pour les élections municipales de 2026 a opposé le maire sortant Marc Gricourt (PS), fusionné avec Nicolas Orgelet (Les Écologistes), à Malik Benakcha (LR) et Marine Bardet (RN). Les candidats ont discuté de projets variés comme le Carré Saint-Vincent et d'autres enjeux locaux. Ce débat s'inscrit dans un contexte électoral particulier avec une triangulaire en jeu. Lire sur lanouvellerepublique.fr

20/03/26 - 14:16 - Ambiance électrique lors du débat municipal à Blois À Blois, le débat entre les trois candidats aux élections municipales de 2026 a été marqué par des tensions palpables. Jérôme Boujot, directeur de campagne de Marc Gricourt, a refusé de serrer la main de Malik Benakcha, soulignant le climat électrique de cette rencontre. Cet affrontement met en lumière les enjeux importants du scrutin à venir. Lire sur lanouvellerepublique.fr

19/03/26 - 17:01 - Malik Benakcha prépare son second tour à Blois À Blois, Malik Benakcha (LR-MoDem) se prépare pour le deuxième tour des élections municipales de 2026 en affrontant Marc Gricourt (PS). Malgré un score initial de 24,5 %, l'ambiance est tendue au sein de l'équipe de Benakcha qui considère le second tour comme un challenge crucial. Les attentes de la liste Républicaine étaient pourtant plus élevées, visant plus de 30 % des voix. Lire sur lanouvellerepublique.fr

19/03/26 - 16:01 - La numéro 2 de la liste LR-Modem dénonce les accords de second tour à gauche Les élections municipales de 2026 à Blois révèlent des tensions autour d'une possible fusion entre les listes de Marc Gricourt (Union de gauche) et Nicolas Orgelet (Les Écologistes), perçue comme une trahison par certains électeurs, selon Mathilde Desjonquères, numéro 2 sur la liste de Malik Benakcha (DVD). Elle vise à renforcer les liens avec les entreprises et à améliorer l'attractivité de la ville. La compétition reste ouverte, avec Marine Bardet (RN) également en lice pour le poste. Lire sur lanouvellerepublique.fr

18/03/26 - 09:04 - Malgré les réticences, un programme commun pour Marc Gricourt et Nicolas Orgelet À Blois, Marc Gricourt et Nicolas Orgelet ont décidé de s'unir pour le deuxième tour des élections municipales de 2026. Malgré des réticences au sein de leurs équipes respectives, ils ont validé un programme commun autour de cinquante points, axé sur le quotidien des Blésois. Ce rassemblement fait suite à des résultats encourageants pour les deux candidats et témoigne d'une volonté de coopération politique. Lire sur lanouvellerepublique.fr

17/03/26 - 12:31 - Les deux listes de gauche fusionnent pour le second tour À Blois, les candidats Marc Gricourt et Nicolas Orgelet ont fusionné leurs listes de gauche après de longues négociations pour aborder le deuxième tour des municipales en position de force. Ensemble, ils totalisent 51,41 % des suffrages, face à une droite moins forte. Cette alliance, d'abord incertaine, pourrait leur permettre de l'emporter. Lire sur lanouvellerepublique.fr