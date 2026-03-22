Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : l'annonce des résultats avec le détail des scores

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Villeneuve-d'Ascq sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Villeneuve-d'Ascq et la liste complète des élus.

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21:30 - Les résultats complets à Villeneuve-d'Ascq dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Villeneuve d'Ascq : Sylvain Estager (LDVG) arrive en tête avec 33,93% des voix, suivi de Vincent Baledent (25,65%), Ugo Bernalicis (22,49%) et Pauline Ségard (17,94%).

17:22 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes. Dans le département du Nord, un bon élément pour connaître la mobilisation à Villeneuve-d'Ascq, elle s'élève à 40,78%. Un chiffre à comparer aux 58,56% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 31,85% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,4%.

14:23 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans le Nord A Villeneuve-d'Ascq, les résultats du 2e tour des élections municipales à Dunkerque ont déjà un indicateur significatif : la participation à midi. Le taux de participation à la mi-journée dans le département du Nord s'élève à 13,03%. Un chiffre à comparer aux 24,03% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 13,74% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,73% en 2014).

07:57 - Elections à Villeneuve-d'Ascq : les horaires des bureaux de vote Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 34 bureaux de vote de Villeneuve-d'Ascq sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Villeneuve-d'Ascq sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 15:59 - Comment Villeneuve-d'Ascq a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Villeneuve-d'Ascq. Le choc des Européennes 2024 à Villeneuve-d'Ascq avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (22,18%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 17,80% des suffrages. Les élections législatives à Villeneuve-d'Ascq une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Ugo Bernalicis (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 43,55% au premier tour, devant Violette Salanon (Majorité présidentielle) avec 24,68%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Ugo Bernalicis culminant à 49,83% des votes dans la localité.

20/03/26 - 09:56 - Quatre listes s'affrontent pour le deuxième tour des municipales à Villeneuve-d’Ascq Pour le second tour, quatre listes s'affrontent à Villeneuve-d’Ascq. Trois d'entre elles sont issues du premier tour, tandis que la quatrième résulte de la fusion de plusieurs listes de gauche. Les candidats intensifient leur campagne pour séduire les Villeneuvois dans cette dernière ligne droite. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 18:36 - David Guiraud lance un appel à la mobilisation pour Ugo Bernalicis (LFI) À quelques jours du second tour, Ugo Bernalicis (LFI) reçoit le soutien de son "camarade" roubaisien David Guiraud. Dans une vidéo commune publié sur le compte X du candidat, les deux figures insoumises appellent à une mobilisation massive des quartiers populaires et de la jeunesse pour contrer la forte abstention du premier tour. Pour l'élu roubaisien, le manque de participation électorale est la cause directe des difficultés locales : "Il y a un lien direct entre la dégradation de vos conditions de vie et le fait que les quartiers ne votent pas le maire". De son côté, Ugo Bernalicis promet qu'une victoire permettrait de "remettre Sport Action" et de "lutter contre les logements insalubres". Ce ticket LFI espère ainsi créer une dynamique commune à l'échelle de la métropole lilloise, où le mouvement est en bonne position, pour "faire des choses en commun" entre les différentes municipalités.

18/03/26 - 12:51 - Villeneuve-d’Ascq connait des changements en vue des élections Les élections municipales de 2026 à Villeneuve-d’Ascq voient quatre listes en lice au second tour, chacune prenant position par rapport à l'héritage de Gérard Caudron, ancien maire. La majorité, menée par Sylvain Estager, fera face à une forte opposition, notamment de la candidate écologiste Pauline Ségard. Ce scrutin est crucial pour déterminer l'avenir politique de la commune. Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 14:26 - Des élus sortants demandent que leur engagement dans la commune soit reconnu À Villeneuve-d’Ascq, les candidats de la liste Baledent, ayant exercé des fonctions au sein de la majorité municipale pendant six ans, demandent reconnaissance de leur engagement. Ils s'opposent à leur réduction à de simples opposants dans le cadre des prochaines élections municipales. Leur souhait est d'être considérés pour leurs contributions passées lors de la campagne. Lire sur lavoixdunord.fr