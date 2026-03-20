Résultat de l'élection municipale 2026 Villeneuve-d'Ascq : David Guiraud lance un appel à la mobilisation pour Ugo Bernalicis (LFI)

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq oppose Sylvain Estager, Pauline Ségard, Ugo Bernalicis et Vincent Baledent. Suivez le 2e tour en direct.

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09:56 - Quatre listes s'affrontent pour le deuxième tour des municipales à Villeneuve-d’Ascq Pour le second tour, quatre listes s'affrontent à Villeneuve-d’Ascq. Trois d'entre elles sont issues du premier tour, tandis que la quatrième résulte de la fusion de plusieurs listes de gauche. Les candidats intensifient leur campagne pour séduire les Villeneuvois dans cette dernière ligne droite. Lire sur lavoixdunord.fr

19/03/26 - 18:36 - David Guiraud lance un appel à la mobilisation pour Ugo Bernalicis (LFI) À quelques jours du second tour, Ugo Bernalicis (LFI) reçoit le soutien de son "camarade" roubaisien David Guiraud. Dans une vidéo commune publié sur le compte X du candidat, les deux figures insoumises appellent à une mobilisation massive des quartiers populaires et de la jeunesse pour contrer la forte abstention du premier tour. Pour l'élu roubaisien, le manque de participation électorale est la cause directe des difficultés locales : "Il y a un lien direct entre la dégradation de vos conditions de vie et le fait que les quartiers ne votent pas le maire". De son côté, Ugo Bernalicis promet qu'une victoire permettrait de "remettre Sport Action" et de "lutter contre les logements insalubres". Ce ticket LFI espère ainsi créer une dynamique commune à l'échelle de la métropole lilloise, où le mouvement est en bonne position, pour "faire des choses en commun" entre les différentes municipalités.

18/03/26 - 12:51 - Villeneuve-d’Ascq connait des changements en vue des élections Les élections municipales de 2026 à Villeneuve-d’Ascq voient quatre listes en lice au second tour, chacune prenant position par rapport à l'héritage de Gérard Caudron, ancien maire. La majorité, menée par Sylvain Estager, fera face à une forte opposition, notamment de la candidate écologiste Pauline Ségard. Ce scrutin est crucial pour déterminer l'avenir politique de la commune. Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 14:26 - Des élus sortants demandent que leur engagement dans la commune soit reconnu À Villeneuve-d’Ascq, les candidats de la liste Baledent, ayant exercé des fonctions au sein de la majorité municipale pendant six ans, demandent reconnaissance de leur engagement. Ils s'opposent à leur réduction à de simples opposants dans le cadre des prochaines élections municipales. Leur souhait est d'être considérés pour leurs contributions passées lors de la campagne. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 21:59 - Les alliances se forment à Villeneuve-d’Ascq À Villeneuve-d’Ascq, les élections municipales prennent une tournure significative avec la formation d'alliances au second tour. Pauline Ségard, bénéficiant du soutien de Victor Burette et Farid Oukaïd, apparaît en position favorable pour rassembler une alternative de gauche. Le Printemps villeneuvois a obtenu 11,4 % des voix au premier tour. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 21:56 - Les électeurs de Villeneuve-d'Ascq face à la quadrangulaire À Villeneuve-d'Ascq, le second tour des municipales de 2026 se profile avec une quadrangulaire intense. Trois listes de gauche, menées par l'écologiste Pauline Ségard, ont fusionné, écartant le député LFI Ugo Bernalicis, pour créer un rassemblement en faveur d'un renouveau municipal. La dynamique de campagne promet d'être centrale pour l'avenir de la ville. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 09:27 - La majorité sortante domine les élections à Villeneuve-d’Ascq À Villeneuve-d’Ascq, lors du premier tour des élections municipales de 2026, la majorité sortante menée par Sylvain Estager a obtenu une avance significative. Quatre listes ont dépassé les 10 %, y compris la liste de centre-droit de Vincent Baledent et celle de LFI d'Ugo Bernalicis. Les résultats des 34 bureaux ont été révélés avec précaution. Lire sur lavoixdunord.fr

15/03/26 - 19:46 - Le dépouillement à Villeneuve-d’Ascq a commencé À Villeneuve-d’Ascq, le dépouillement des votes pour les élections municipales a commencé après la fermeture des bureaux à 18 heures. La commune se distingue par la présence de plusieurs listes en compétition, ce qui crée une atmosphère de tension jusqu'à l'annonce des résultats. Les premiers résultats seront connus à partir de 20 heures. Lire sur lavoixdunord.fr

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Villeneuve-d'Ascq : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villeneuve-d'Ascq mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 2270 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,55%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,27% et d'une population immigrée de 15,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 14,11% à Villeneuve-d'Ascq, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.