Résultat de l'élection municipale 2026 Villeneuve-d'Ascq : La participation dans le Nord dévoilée à midi

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq opposera Sylvain Estager à Vincent Baledent. Ugo Bernalicis et Pauline Ségard sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:51 - Villeneuve-d’Ascq connait des changements en vue des élections Les élections municipales de 2026 à Villeneuve-d’Ascq voient quatre listes en lice au second tour, chacune prenant position par rapport à l'héritage de Gérard Caudron, ancien maire. La majorité, menée par Sylvain Estager, fera face à une forte opposition, notamment de la candidate écologiste Pauline Ségard. Ce scrutin est crucial pour déterminer l'avenir politique de la commune. Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 14:26 - Des élus sortants demandent que leur engagement dans la commune soit reconnu À Villeneuve-d’Ascq, les candidats de la liste Baledent, ayant exercé des fonctions au sein de la majorité municipale pendant six ans, demandent reconnaissance de leur engagement. Ils s'opposent à leur réduction à de simples opposants dans le cadre des prochaines élections municipales. Leur souhait est d'être considérés pour leurs contributions passées lors de la campagne. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 21:59 - Les alliances se forment à Villeneuve-d’Ascq À Villeneuve-d’Ascq, les élections municipales prennent une tournure significative avec la formation d'alliances au second tour. Pauline Ségard, bénéficiant du soutien de Victor Burette et Farid Oukaïd, apparaît en position favorable pour rassembler une alternative de gauche. Le Printemps villeneuvois a obtenu 11,4 % des voix au premier tour. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 21:56 - Les électeurs de Villeneuve-d'Ascq face à la quadrangulaire À Villeneuve-d'Ascq, le second tour des municipales de 2026 se profile avec une quadrangulaire intense. Trois listes de gauche, menées par l'écologiste Pauline Ségard, ont fusionné, écartant le député LFI Ugo Bernalicis, pour créer un rassemblement en faveur d'un renouveau municipal. La dynamique de campagne promet d'être centrale pour l'avenir de la ville. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 09:27 - La majorité sortante domine les élections à Villeneuve-d’Ascq À Villeneuve-d’Ascq, lors du premier tour des élections municipales de 2026, la majorité sortante menée par Sylvain Estager a obtenu une avance significative. Quatre listes ont dépassé les 10 %, y compris la liste de centre-droit de Vincent Baledent et celle de LFI d'Ugo Bernalicis. Les résultats des 34 bureaux ont été révélés avec précaution. Lire sur lavoixdunord.fr

15/03/26 - 19:46 - Le dépouillement à Villeneuve-d’Ascq a commencé À Villeneuve-d’Ascq, le dépouillement des votes pour les élections municipales a commencé après la fermeture des bureaux à 18 heures. La commune se distingue par la présence de plusieurs listes en compétition, ce qui crée une atmosphère de tension jusqu'à l'annonce des résultats. Les premiers résultats seront connus à partir de 20 heures. Lire sur lavoixdunord.fr

15/03/26 - 18:59 - Analyse socio-économique de Villeneuve-d'Ascq : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villeneuve-d'Ascq mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 2270 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,55%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,27% et d'une population immigrée de 15,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 14,11% à Villeneuve-d'Ascq, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

15/03/26 - 17:57 - Quelle percée du RN à Villeneuve-d'Ascq aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Villeneuve-d'Ascq il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 14,35% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 27,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 11,73% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Villeneuve-d'Ascq comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,80% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 20,62% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 22,29% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:40 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.