Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : la publication des résultats en direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Vénissieux sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Vénissieux et la liste complète des élus.
22:03 - La liste LFI revendique la victoire à la mairie de Vénissieux
La liste LFI, portée par Idir Boumertit à Vénissieux revendique la victoire à la mairie de Vénissieux. Idir Boumertit a en effet obtenu 34,11% des voix, suivi de près par Michèle Picard (33,90%), puis Pascal Dureau (20,44%) et Quentin Taieb (11,55%).
21:56 - Les résultats complets à Vénissieux dévoilés par le ministère
D'après les résultats complets révélés par le ministère de l'Intérieur, le candidat LFI Idir Boumertit est élu maire de Vénissieux avec 34,11% des voix, suivi de près par Michèle Picard (33,90%), puis Pascal Dureau (20,44%) et Quentin Taieb (11,55%).
19:51 - Le prochain maire pourrait l'emporter de seulement quelques voix
Les élections municipales de 2026 à Vénissieux se déroulent avec un duel serré entre la maire sortante, Michèle Picard (PCF), et Idir Boumertit (LFI), ancien adjoint, après un premier tour très disputé. L'écart historique de 269 voix entre les deux candidats souligne un potentiel changement politique dans cette ville communiste depuis 1944. Avec une participation active, les résultats du second tour sont attendus. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:38 - Vénissieux : les tendances de participation s'affinent pour le second tour
Le ministère de l’Intérieur vient de communiquer les chiffres de participation à 17h pour ce second tour des municipales 2026. Dans le Rhône, le taux s'élève à 45,09 %. Si ce score est nettement supérieur aux 32 % enregistrés lors du scrutin de 2020 marqué par la crise sanitaire, il reste inférieur à la mobilisation des législatives de 2024 (56,37 %) et à celle des municipales de 2014 (49,64 %).
14:22 - La participation dans le département
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Vénissieux ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Rhône s'élève à 19,17%. Un chiffre à comparer aux 26,17% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,69% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,24% en 2014).
07:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vénissieux
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Il est important de souligner que les 29 bureaux de vote de la commune de Vénissieux fermeront à 19 heures. La publication des résultats à Vénissieux débutera ici à partir de 20h.
21/03/26 - 11:06 - André Gerin attaque Idir Boumertit et l'accuse de favoriser le communautarisme
La campagne municipale à Vénissieux est marquée par des tensions croissantes après qu'André Gerin ait attaqué Idir Boumertit, l'accusant de favoriser le communautarisme. L'écart entre Boumertit et la candidate sortante Michèle Picard est mince, rendant le résultat incertain. Lire sur venissieuxinfos.fr
20/03/26 - 16:16 - La fin de campagne du candidat UDR-RN bousculée par une enquête judiciaire
À Vénissieux, l'entre-deux-tours des élections municipale est troublé par une enquête judiciaire concernant Quentin Taïeb, candidat de l'extrême droite. Soupçonné d'avoir utilisé de faux documents pour prouver sa domiciliation, il conteste ces accusations. Cette situation, bien qu'elle n'impacte pas immédiatement le scrutin, crée une incertitude à quelques jours du second tour. Lire sur venissieuxinfos.fr
20/03/26 - 14:31 - La liste UDR/RN accusée de fraude électorale
À Vénissieux, les élections municipales de 2026 sont menacées par des accusations de fraude électorale visant des membres de la liste UDR/RN. Bien que la liste ait obtenu 17,32 % des voix et soit qualifiée pour le second tour, la situation pourrait compromettre l'intégrité du scrutin. Rappelons qu'une annulation similaire s'était produite en 2015 pour les municipales de 2014. Lire sur mesinfos.fr
20/03/26 - 12:52 - Quentin Taïeb visé par une enquête pour faux documents de domiciliation
À Vénissieux, le candidat d'extrême droite Quentin Taïeb est sous enquête pour faux documents concernant sa domiciliation, à quelques jours du second tour des élections municipales de 2026. Malgré l'enquête, l'élection reste pour l'instant valide, mais une annulation pourrait survenir selon l'évolution de la situation judiciaire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr