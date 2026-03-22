Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : l'élection en direct, les dernières informations du 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vénissieux va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Vénissieux est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vénissieux Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Il est important de souligner que les 29 bureaux de vote de la commune de Vénissieux fermeront à 19 heures. La publication des résultats à Vénissieux débutera ici à partir de 20h.

21/03/26 - 11:06 - André Gerin attaque Idir Boumertit et l'accuse de favoriser le communautarisme La campagne municipale à Vénissieux est marquée par des tensions croissantes après qu'André Gerin ait attaqué Idir Boumertit, l'accusant de favoriser le communautarisme. L'écart entre Boumertit et la candidate sortante Michèle Picard est mince, rendant le résultat incertain. Lire sur venissieuxinfos.fr

20/03/26 - 16:16 - La fin de campagne du candidat UDR-RN bousculée par une enquête judiciaire À Vénissieux, l'entre-deux-tours des élections municipale est troublé par une enquête judiciaire concernant Quentin Taïeb, candidat de l'extrême droite. Soupçonné d'avoir utilisé de faux documents pour prouver sa domiciliation, il conteste ces accusations. Cette situation, bien qu'elle n'impacte pas immédiatement le scrutin, crée une incertitude à quelques jours du second tour. Lire sur venissieuxinfos.fr

20/03/26 - 14:31 - La liste UDR/RN accusée de fraude électorale À Vénissieux, les élections municipales de 2026 sont menacées par des accusations de fraude électorale visant des membres de la liste UDR/RN. Bien que la liste ait obtenu 17,32 % des voix et soit qualifiée pour le second tour, la situation pourrait compromettre l'intégrité du scrutin. Rappelons qu'une annulation similaire s'était produite en 2015 pour les municipales de 2014. Lire sur mesinfos.fr

20/03/26 - 12:52 - Quentin Taïeb visé par une enquête pour faux documents de domiciliation À Vénissieux, le candidat d'extrême droite Quentin Taïeb est sous enquête pour faux documents concernant sa domiciliation, à quelques jours du second tour des élections municipales de 2026. Malgré l'enquête, l'élection reste pour l'instant valide, mais une annulation pourrait survenir selon l'évolution de la situation judiciaire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 10:46 - La maire sortante se distancie d'André Gérin après un échange tendu entre l'ancien maire et Idir Boumertit À Vénissieux, les élections municipales de 2026 battent leur plein avec un vif échange entre l'ancien maire communiste André Gerin et le candidat insoumis Idir Boumertit. André Gerin accuse Idir Boumertit d'islamisme, provoquant une réaction forte de ce dernier qui dénonce une attaque contre la diversité de la ville. Michèle Picard, la maire sortante, se distancie du soutien de l'ancien maire communiste, affirmant la nécessité de ne pas mêler religion et politique. Lire sur leprogres.fr

19/03/26 - 14:01 - L'alliance à Vénissieux suscite des doutes chez les électeurs À Vénissieux, les élections municipales de 2026 se complexifient avec une alliance inattendue entre la liste "Union populaire Vénissieux" de Kessi et la maire sortante Michèle Picard. Cette fusion soulève des interrogations sur les motivations politiques et le véritable projet commun. Les électeurs, quant à eux, se demandent si cette union est stratégique ou basée sur des idéaux partagés. Lire sur venissieuxinfos.fr

18/03/26 - 15:41 - La France insoumise en passe ravir Vénissieux au Parti communiste À Vénissieux, bastion du Parti communiste depuis des décennies, les élections municipales de 2026 sont marquées par un duel serré entre Michèle Picard et Idir Boumertit de LFI, qui accuse un retard de seulement 265 voix derrière la maire sortante, au premier tour. La ville, en pleine mutation démographique, voit la remise en question de traditions électorales. Le prochain scrutin pourrait profondément réformer l'équilibre politique local. Lire sur leprogres.fr

17/03/26 - 23:01 - Michèle Picard fusionne avec Mokane Kessi À Vénissieux, la maire communiste Michèle Picard forme une alliance stratégique avec Mokrane Kessi pour les élections municipales de 2026, en échange de plusieurs postes sur sa liste. Cette collaboration, issue d'un respect mutuel, vise à renforcer leur position face à La France Insoumise qui a obtenu 6,05 % des voix. Cette fusion représente une opportunité pour Picard de maintenir son influence dans la commune. Lire sur mediacites.fr