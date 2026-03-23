Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux : Idir Boumertit, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Vénissieux ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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14:31 - Idir Boumertit renonce à son mandat de député Idir Boumertit a été élu maire de Vénissieux en 2026, marquant un tournant dans sa carrière politique. Ancien député, il renonce à ce mandat pour se concentrer sur sa nouvelle fonction, avec des attentes élevées concernant la gestion municipale et les enjeux sociaux de la ville. Son engagement local renforcé promet un leadership dynamique. Lire sur venissieuxinfos.fr

03:37 - Idir Boumertit remporte Vénissieux en 2026 À Vénissieux, Michèle Picard, maire communiste depuis 2009, est battue par Idir Boumertit du parti insoumis lors des élections municipales de 2026. Malgré une forte mobilisation, elle ne parvient pas à combler son écart de voix au second tour. Ce changement marque la fin d'un long règne communiste sur cette ville. Lire sur mesinfos.fr

22/03/26 - 22:03 - La liste LFI revendique la victoire à la mairie de Vénissieux La liste LFI, portée par Idir Boumertit à Vénissieux revendique la victoire à la mairie de Vénissieux. Idir Boumertit a en effet obtenu 34,11% des voix, suivi de près par Michèle Picard (33,90%), puis Pascal Dureau (20,44%) et Quentin Taieb (11,55%).

22/03/26 - 21:56 - Les résultats complets à Vénissieux dévoilés par le ministère D'après les résultats complets révélés par le ministère de l'Intérieur, le candidat LFI Idir Boumertit est élu maire de Vénissieux avec 34,11% des voix, suivi de près par Michèle Picard (33,90%), puis Pascal Dureau (20,44%) et Quentin Taieb (11,55%).

22/03/26 - 19:51 - Le prochain maire pourrait l'emporter de seulement quelques voix Les élections municipales de 2026 à Vénissieux se déroulent avec un duel serré entre la maire sortante, Michèle Picard (PCF), et Idir Boumertit (LFI), ancien adjoint, après un premier tour très disputé. L'écart historique de 269 voix entre les deux candidats souligne un potentiel changement politique dans cette ville communiste depuis 1944. Avec une participation active, les résultats du second tour sont attendus. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 17:38 - Vénissieux : les tendances de participation s'affinent pour le second tour Le ministère de l’Intérieur vient de communiquer les chiffres de participation à 17h pour ce second tour des municipales 2026. Dans le Rhône, le taux s'élève à 45,09 %. Si ce score est nettement supérieur aux 32 % enregistrés lors du scrutin de 2020 marqué par la crise sanitaire, il reste inférieur à la mobilisation des législatives de 2024 (56,37 %) et à celle des municipales de 2014 (49,64 %).

22/03/26 - 14:22 - La participation dans le département Les résultats du 2e tour des élections municipales à Vénissieux ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Rhône s'élève à 19,17%. Un chiffre à comparer aux 26,17% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,69% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,24% en 2014).

22/03/26 - 07:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vénissieux Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. En 2020, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Il est important de souligner que les 29 bureaux de vote de la commune de Vénissieux fermeront à 19 heures. La publication des résultats à Vénissieux débutera ici à partir de 20h.

21/03/26 - 11:06 - André Gerin attaque Idir Boumertit et l'accuse de favoriser le communautarisme La campagne municipale à Vénissieux est marquée par des tensions croissantes après qu'André Gerin ait attaqué Idir Boumertit, l'accusant de favoriser le communautarisme. L'écart entre Boumertit et la candidate sortante Michèle Picard est mince, rendant le résultat incertain. Lire sur venissieuxinfos.fr