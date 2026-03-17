Résultat de l'élection municipale 2026 Vénissieux : La participation dans le Rhône dévoilée à midi

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vénissieux opposera Michèle Picard à Idir Boumertit. Pascal Dureau et Quentin Taieb sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

17/03/26 - 23:01 - Michèle Picard fusionne avec Mokane Kessi À Vénissieux, la maire communiste Michèle Picard forme une alliance stratégique avec Mokrane Kessi pour les élections municipales de 2026, en échange de plusieurs postes sur sa liste. Cette collaboration, issue d'un respect mutuel, vise à renforcer leur position face à La France Insoumise qui a obtenu 6,05 % des voix. Cette fusion représente une opportunité pour Picard de maintenir son influence dans la commune. Lire sur mediacites.fr

17/03/26 - 15:56 - Les tractations à gauche se poursuivent avant le second tour À Vénissieux, l'alliance entre la gauche et LFI s'avère complexe à quelques jours des élections municipales de 2026. Les rivalités entre Idir Boumertit et Michèle Picard, candidats opposés aux élections, compliquent la situation, alors que Bruno Bernard tente de négocier une entente pour les deux scrutins. Le dépôt des listes et les professions de foi ajoutent à l'urgence de la situation. Lire sur lyonmag.com

17/03/26 - 10:01 - Mokrane Kessi, le candidat divers gauche au centre des tractations À Vénissieux, les élections municipales de 2026 prennent un tournant avec Mokrane Kessi, qui, malgré seulement 6 % des voix, pourrait influencer le résultat entre la maire sortante Michèle Picard (28,32 %) et Idir Boumertit (25,95 %). Sa présence complique le duel et remet en question les certitudes des candidats principaux. Lire sur leprogres.fr

17/03/26 - 09:33 - La France insoumise en passe de ravir la mairie aux Communistes À Vénissieux, lors des élections municipales de 2026, la maire sortante communiste Michèle Picard est très proche de perdre son poste face au candidat de la France Insoumise, Idir Boumertit, qui n'est qu'à 269 voix derrière. Cette situation historique pourrait mettre fin à 90 ans de domination communiste dans la ville. L’abstention élevée de 63% illustre le désenchantement des citoyens vis-à-vis de la politique locale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 08:54 - Les communistes luttent à Vénissieux pour rester en tête À Vénissieux, les élections municipales de 2026 se caractérisent par une forte compétition entre la maire communiste sortante, Michèle Picard, et son ancien adjoint insoumis, Idir Boumertit, qui est très proche en voix. Les candidats de droite et d'extrême droite ne devraient pas s'allier, rendant le second tour incertain. Les répercussions de ce scrutin pourraient peser pour la gauche au niveau métropolitain. Lire sur rue89lyon.fr

16/03/26 - 08:41 - A Vénissieux, Michèle Picard, en tête des municipales, aura un match serré La maire sortante Michèle Picard mène à Vénissieux avec 28,32 % des voix au premier tour des élections municipales de 2026. Elle fait face à une compétition serrée, avec quatre listes se qualifiant pour le second tour, dont celle du député Idir Boumertit en deuxième position. Les discussions entre les candidats seront cruciales avant le second tour. Lire sur mesinfos.fr

16/03/26 - 08:15 - Un taux d'absention à 62,94% à Vénissieux pour les municipales 2026 Quatre listes de gauche, dont celle de la maire sortante Michèle Picard et une liste insoumise dirigée par Idir Boumertit, se sont disputées les voix. Le taux d'absention a atteint 62,94% avec 31434 inscrits. Lire sur lyoncapitale.fr

16/03/26 - 08:01 - Vénissieux se prépare pour un second tour incertain Les élections municipales de Vénissieux ont vu la maire sortante Michèle Picard obtenir 28,32 % des voix, devançant Idir Boumertit avec 25,95 %. Avec une participation de 36 %, le paysage politique est fragmenté, rendant le second tour très incertain. Les discussions entre les partis de gauche seront cruciales pour la suite. Lire sur venissieuxinfos.fr

15/03/26 - 22:20 - Les résultats à Vénissieux arrivent Les élections municipales à Vénissieux s'annoncent fortement concurrentielles, notamment entre les différentes listes de gauche. La maire sortante, Michèle Picard, affronte des candidats de La France Insoumise et d'autres factions à gauche, ainsi qu'une liste d'extrême droite. Ce premier tour déterminera les alliances possibles pour le second tour du 22 mars. Lire sur actu.fr