Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : les résultats dévoilés, suivez l'élection sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Tulle sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Tulle et la liste complète des élus.

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20:29 - Tulle bascule à droite, c'est l'un des résultats les plus symboliques de la soirée Tulle (Corrèze), bastion socialiste, passe à droite à l’issue du deuxième tour. Laurent Melin Divers droite devient maire, il a recueilli 54.25% des suffrages exprimés, selon une estimation Elabe pour BFMTV.

20:27 - Voici les résultats complets à Tulle Le ministère a dévoilé les résultats complets à Tulle : Laurent Melin (divers droite) arrive en tête avec 54,25% des voix, suivi de Bernard Combes (39,82%) et de Thierry Greck (5,93%).

20:14 - Laurent Melin élu maire Laurent Melin (divers droite) devient maire de Tulle avec 54.25% des voix. La ville, bastion socialiste, passe ainsi à droite à l’issue de ce deuxième tour des municipales.

17:19 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé en Corrèze En Corrèze, 66,9% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est bien plus qu'au niveau national et les 48,10% de participation. Le chiffre est aussi à comparer aux 64,16% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 53,89% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 62,73%.

16:30 - La participation est en hausse À Tulle, la participation au 2e tour des élections municipales en Corrèze atteint 22,07 % à midi, en hausse par rapport au 1er tour qui était de 20,36 %. Cela traduit un intérêt croissant des électeurs corréziens, qui se mobilisent davantage qu'au niveau national. En 2020 et 2014, les taux de participation étaient encore plus bas. Lire sur lamontagne.fr

16:22 - François Hollande a voté À Tulle, l'ancien président François Hollande a voté avec son épouse un peu avant midi. Le maire sortant Bernard Combes, arrivé second au premier tour avec 32,3%, est en compétition avec deux candidats : Laurent Melin (DVD), qui a obtenu 37,9% des voix ainsi que Thierry Greck crédité à 12,8% dimanche dernier. Lire sur lamontagne.fr

12:18 - La Corrèze vote bien au 2e tour des municipales 2026 Les résultats du 2e tour des élections municipales à Tulle ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Corrèze s'élève à 31,57%. Un chiffre à comparer aux 33,88% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 26,89% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,58% en 2014).

07:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Tulle ? Ce dimanche 22 mars 2026, les votants de Tulle sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. À titre de rappel, les élections municipales de 2020 s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Tulle. Il est important de souligner que les 13 bureaux de vote de la commune de Tulle fermeront à 18 h pour le dépouillement. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections à Tulle dès leur parution.

21/03/26 - 11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Tulle À Tulle, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bernard Combes (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 64,34% des voix. En deuxième position, Raphaël Chaumeil (Divers droite) a recueilli 1 292 bulletins valides (35,65%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Tulle, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.