Résultat de l'élection municipale 2026 Tulle : Bernard Combes brigue un quatrième mandat pour poursuivre la transformation de Tulle

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tulle oppose Bernard Combes, Thierry Greck et Laurent Melin. Suivez le 2e tour en direct.

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11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Tulle À Tulle, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bernard Combes (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 64,34% des voix. En deuxième position, Raphaël Chaumeil (Divers droite) a recueilli 1 292 bulletins valides (35,65%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Tulle, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.

20/03/26 - 15:01 - Bernard Combes brigue un quatrième mandat pour poursuivre la transformation de Tulle À Tulle, Bernard Combes, maire divers gauche, vise un quatrième mandat avec des projets d'embellissement de la ville. Son parcours politique, marqué par des succès et des défis, présente un défi pour les municipales de 2026, ainsi que des tensions sur l'union à gauche. Il cherche à continuer son action en faveur de l'hôpital et des infrastructures locales. Lire sur lamontagne.fr

19/03/26 - 11:46 - Le maire sortant fusionne avec la coalition de gauche À Tulle, le maire sortant Bernard Combes a fusionné sa liste avec celle d'une coalition de gauche pour les élections municipales de 2026, après des critiques de François Hollande sur les alliances. Cette démarche vise à assurer la pérennité de la ville à gauche face à un adversaire divers droite. Combes souligne que les initiatives locales doivent primer sur les stratégies nationales. Lire sur lamontagne.fr

19/03/26 - 10:31 - Laurent Merlin gagne le respect local Laurent Melin, candidat aux élections municipales de 2026 à Tulle, a su tirer parti de son parcours personnel pour s'imposer au premier tour. Ancien ouvrier de coiffure et impliqué dans le tissu local, il se présente comme un homme de terrain devant les électeurs. À la tête d'une équipe soudée, il mise sur des valeurs humaines et locales pour mobiliser les citoyens. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 11:11 - Tulle : une alliance à gauche pour les élections À Tulle, une alliance entre la majorité sortante de Bernard Combes (DVG) et l'union de la gauche, représentée par Nicolas Marlin (PCF) et Stéphanie Perrier, a été scellée pour les élections municipales de 2026. Cette fusion, bien que contestée, vise à conserver la ville face à l'opposition. La répartition des sièges favorise le PCF et entraîne des tensions parmi les électeurs. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 21:31 - L'alliance se renforce à Tulle selon Hollande À Tulle, François Hollande justifie l'alliance entre le maire sortant Bernard Combes et les listes PCF, LFI et écologistes en affirmant qu'il s'agit d'une union historique nécessaire pour préserver la ville. Malgré les tensions, cette coalition se base sur un programme commun, apportant ensemble 33% des voix. Hollande insiste sur la continuité du travail mené à Tulle, soulignant l'importance de l'union à gauche. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 12:03 - Les deux listes de gauche fusionnent à Tulle À Tulle, le maire divers gauche Bernard Combes fusionne sa liste avec l'Union de la gauche (PCF, LFI, Ecologistes) pour les élections municipales de 2026. Cette union vise à contrer la droite, représentée par Laurent Melin, et à préserver les valeurs de gauche contre une gestion marchande. Les négociations ont abouti à une répartition des postes, permettant à l'union de gagner en influence. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 03:26 - La droite en tête à Tulle à l'issue du premier tour À Tulle, Laurent Melin de la droite arrive en tête avec 38 % des voix, devançant le maire sortant Bernard Combes de la gauche, qui obtient 32,3 %. Avec une liste d'Union de la gauche à 17 %, la gauche doit se rassembler pour le deuxième tour afin de conserver la ville, bastion de la gauche depuis des années. Lire sur lamontagne.fr

15/03/26 - 19:43 - Tulle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale municipale, Tulle est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 602 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 946 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 251 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 11,31% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,45% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Tulle abrite une communauté diversifiée, avec ses 974 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,58%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 101 € par an. À Tulle, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.