Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : résultats du 2e tour ce dimanche, toute l'actualité
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tulle va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Tulle est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Tulle ?
Ce dimanche 22 mars 2026, les votants de Tulle sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. À titre de rappel, les élections municipales de 2020 s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Tulle. Il est important de souligner que les 13 bureaux de vote de la commune de Tulle fermeront à 18 h pour le dépouillement. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections à Tulle dès leur parution.
21/03/26 - 11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Tulle
À Tulle, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bernard Combes (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 64,34% des voix. En deuxième position, Raphaël Chaumeil (Divers droite) a recueilli 1 292 bulletins valides (35,65%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Tulle, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
20/03/26 - 15:01 - Bernard Combes brigue un quatrième mandat pour poursuivre la transformation de Tulle
À Tulle, Bernard Combes, maire divers gauche, vise un quatrième mandat avec des projets d'embellissement de la ville. Son parcours politique, marqué par des succès et des défis, présente un défi pour les municipales de 2026, ainsi que des tensions sur l'union à gauche. Il cherche à continuer son action en faveur de l'hôpital et des infrastructures locales. Lire sur lamontagne.fr
19/03/26 - 11:46 - Le maire sortant fusionne avec la coalition de gauche
À Tulle, le maire sortant Bernard Combes a fusionné sa liste avec celle d'une coalition de gauche pour les élections municipales de 2026, après des critiques de François Hollande sur les alliances. Cette démarche vise à assurer la pérennité de la ville à gauche face à un adversaire divers droite. Combes souligne que les initiatives locales doivent primer sur les stratégies nationales. Lire sur lamontagne.fr
19/03/26 - 10:31 - Laurent Merlin gagne le respect local
Laurent Melin, candidat aux élections municipales de 2026 à Tulle, a su tirer parti de son parcours personnel pour s'imposer au premier tour. Ancien ouvrier de coiffure et impliqué dans le tissu local, il se présente comme un homme de terrain devant les électeurs. À la tête d'une équipe soudée, il mise sur des valeurs humaines et locales pour mobiliser les citoyens. Lire sur lamontagne.fr
18/03/26 - 11:11 - Tulle : une alliance à gauche pour les élections
À Tulle, une alliance entre la majorité sortante de Bernard Combes (DVG) et l'union de la gauche, représentée par Nicolas Marlin (PCF) et Stéphanie Perrier, a été scellée pour les élections municipales de 2026. Cette fusion, bien que contestée, vise à conserver la ville face à l'opposition. La répartition des sièges favorise le PCF et entraîne des tensions parmi les électeurs. Lire sur lamontagne.fr
17/03/26 - 21:31 - L'alliance se renforce à Tulle selon Hollande
À Tulle, François Hollande justifie l'alliance entre le maire sortant Bernard Combes et les listes PCF, LFI et écologistes en affirmant qu'il s'agit d'une union historique nécessaire pour préserver la ville. Malgré les tensions, cette coalition se base sur un programme commun, apportant ensemble 33% des voix. Hollande insiste sur la continuité du travail mené à Tulle, soulignant l'importance de l'union à gauche. Lire sur lamontagne.fr
17/03/26 - 12:03 - Les deux listes de gauche fusionnent à Tulle
À Tulle, le maire divers gauche Bernard Combes fusionne sa liste avec l'Union de la gauche (PCF, LFI, Ecologistes) pour les élections municipales de 2026. Cette union vise à contrer la droite, représentée par Laurent Melin, et à préserver les valeurs de gauche contre une gestion marchande. Les négociations ont abouti à une répartition des postes, permettant à l'union de gagner en influence. Lire sur lamontagne.fr