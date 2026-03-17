Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle : Laurent Melin face à Bernard Combes, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tulle opposera Laurent Melin à Bernard Combes. Nicolas Marlin et Thierry Greck sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:03 - Les deux listes de gauche fusionnent à Tulle À Tulle, le maire divers gauche Bernard Combes fusionne sa liste avec l'Union de la gauche (PCF, LFI, Ecologistes) pour les élections municipales de 2026. Cette union vise à contrer la droite, représentée par Laurent Melin, et à préserver les valeurs de gauche contre une gestion marchande. Les négociations ont abouti à une répartition des postes, permettant à l'union de gagner en influence. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 03:26 - La droite en tête à Tulle à l'issue du premier tour À Tulle, Laurent Melin de la droite arrive en tête avec 38 % des voix, devançant le maire sortant Bernard Combes de la gauche, qui obtient 32,3 %. Avec une liste d'Union de la gauche à 17 %, la gauche doit se rassembler pour le deuxième tour afin de conserver la ville, bastion de la gauche depuis des années. Lire sur lamontagne.fr

15/03/26 - 19:43 - Tulle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale municipale, Tulle est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 602 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 946 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 251 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 11,31% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,45% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Tulle abrite une communauté diversifiée, avec ses 974 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,58%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 101 € par an. À Tulle, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

15/03/26 - 17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Tulle ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Tulle il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 18,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 39,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,70% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Tulle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 26,73% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,70% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,70% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:32 - Le taux de participation en Corrèze à 17h s'élève à 61,74% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 61,74% en Corrèze.

15/03/26 - 17:14 - Le taux de participation en Corrèze au même niveau qu'avant Covid Le 15 mars 2026, les électeurs de Corrèze participent aux élections municipales pour élire des maires dans 276 communes, à l'exception de Saillac sans candidat. Le taux de participation atteint 28,32 %, retrouvant les niveaux d'avant la pandémie de Covid-19 après une baisse en 2020. Ces élections marquent un retour à l'engagement civique local. Lire sur lamontagne.fr

15/03/26 - 17:09 - Des analyses et décryptages des résultats proposés en temps réel Les élections municipales de 2026 à Limoges et dans d'autres villes de l'ancienne région Limousin sont en cours avec le premier tour aujourd'hui. Les citoyens votent à Tulle, Brive, Guéret et Aubusson, tandis que des analyses et décryptages des résultats sont proposés en temps réel. L'événement est suivi par des experts et politologues. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 16:58 - À Tulle, 42,27 % de participation aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à Tulle, la mobilisation sera décortiquée. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait vu 42,27 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 57,73 %) alors que le Covid frappait la population. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 72,47 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 50,17 % au premier tour en 2022 à 65,94 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 51,56 % (51,49 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes.

15/03/26 - 15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Tulle ? Le paysage politique de Tulle a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone pivot. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Tulle avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,73%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,77% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite François Hollande (Union de la gauche) en tête du peloton avec 49,83% au premier tour, devant Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 25,70%. Le second round n'a pas changé grand chose, François Hollande culminant à 55,20% des voix dans la localité.