Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes : les résultats révélés, consultez l'intégralité des scores dans la commune
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Troyes sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Troyes et la liste complète des élus.
21:37 - François Baroin estimé gagnant de l'élection municipales à Troyes
François Baroin (DVD) serait élu maire à Troyes avec 56.94 % des suffrages, selon des estimations de l'institut ELABE.
21:35 - Baroin élu
Les résultats complets à Troyes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. François Baroin élu avec 56,94% (LDVD), Charline Briot 22,05%, Pierre Brochet 21,00%.
21:27 - Baroin réélu
François Baroin est réélu avec 56,9% selon les estimations IFOP pour ce 2e tour des élections municipales.
17:13 - Le taux de participation à 17h dans l'Aube dévoilé
Les estimations de participation sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Troyes ont été communiqués par le ministère. Dans le département de Aube, à 17h, elle s'élève à 53,35%. Un chiffre à comparer aux 58,99% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,85%.
12:10 - Quelle participation à Troyes : un premier chiffre à midi dans l'Aube
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Troyes ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aube s'élève à 22,83%. Un chiffre à comparer aux 31,14% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,19% en 2014).
07:55 - Municipales à Troyes : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les citoyens de Troyes sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Troyes. A noter que les 30 bureaux de vote de la ville de Troyes fermeront à 19 h en prévision du dépouillement. La parution des résultats du premier tour à Troyes commencera ici à partir de 20h.
21/03/26 - 14:21 - Echange tendu entre Pierre Brochet et François Baroin lors d'un débat
Lors du second tour des élections municipales de 2026 à Troyes, un débat a eu lieu entre les candidats Charline Briot, Pierre Brochet, et François Baroin. Ce dernier, actuellement maire depuis 1995, se confronte au candidat du Rassemblement national, Pierre Brochet, dans un échange particulièrement tendu. Lire sur lest-eclair.fr
21/03/26 - 07:01 - François Baroin tente de sauver son mandat face à une gauche et un RN offensifs
À Troyes, les candidats aux élections municipales de 2026 échangent des attaques à l'approche du second tour. Charline Briot vise à dépasser le Rassemblement national, tandis que François Baroin défend son mandat, malgré une perte de voix significative. Pierre Brochet, du RN, estime qu'un Troyen sur cinq soutient le maire, compilant différents avis sur la dynamique électorale en ville. Lire sur lest-eclair.fr
20/03/26 - 18:58 - Les loyers du centre-ville de Troyes au cœur de la bataille des municipales
À Troyes, les candidats aux élections municipales de 2026 s'attaquent aux problèmes de loyers exorbitants dans le centre-ville qui nuisent à l'attractivité commerciale. Pierre Brochet propose de créer des assises du commerce, tandis que Charline Briot demande plus de soutien pour les commerçants répartis dans toute la ville. François Baroin souligne que le taux de vacances reste rassurant, mais insiste sur la nécessité d'un dialogue avec les propriétaires sur les loyers. Lire sur lest-eclair.fr
20/03/26 - 17:23 - Les avis des candidats divergent sur la question du stationnement
À Troyes, le débat du second tour des élections municipales se concentre sur le stationnement, avec des opinions divergentes parmi les candidats. François Baroin, le maire sortant, considère que ce sujet n'est pas une priorité, tandis que Charline Briot propose d'améliorer les transports en commun. Le RN plaide pour un changement de vision sur la gestion du stationnement. Lire sur lest-eclair.fr