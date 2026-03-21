Résultat de l'élection municipale 2026 Troyes : François Baroin tente de sauver son mandat face à une gauche et un RN offensifs

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyes oppose François Baroin, Pierre Brochet et Charline Briot. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

07:01 - François Baroin tente de sauver son mandat face à une gauche et un RN offensifs À Troyes, les candidats aux élections municipales de 2026 échangent des attaques à l'approche du second tour. Charline Briot vise à dépasser le Rassemblement national, tandis que François Baroin défend son mandat, malgré une perte de voix significative. Pierre Brochet, du RN, estime qu'un Troyen sur cinq soutient le maire, compilant différents avis sur la dynamique électorale en ville. Lire sur lest-eclair.fr

20/03/26 - 18:58 - Les loyers du centre-ville de Troyes au cœur de la bataille des municipales À Troyes, les candidats aux élections municipales de 2026 s'attaquent aux problèmes de loyers exorbitants dans le centre-ville qui nuisent à l'attractivité commerciale. Pierre Brochet propose de créer des assises du commerce, tandis que Charline Briot demande plus de soutien pour les commerçants répartis dans toute la ville. François Baroin souligne que le taux de vacances reste rassurant, mais insiste sur la nécessité d'un dialogue avec les propriétaires sur les loyers. Lire sur lest-eclair.fr

20/03/26 - 17:23 - Les avis des candidats divergent sur la question du stationnement À Troyes, le débat du second tour des élections municipales se concentre sur le stationnement, avec des opinions divergentes parmi les candidats. François Baroin, le maire sortant, considère que ce sujet n'est pas une priorité, tandis que Charline Briot propose d'améliorer les transports en commun. Le RN plaide pour un changement de vision sur la gestion du stationnement. Lire sur lest-eclair.fr

20/03/26 - 16:04 - Uniforme scolaire ou fournitures gratuites ? Les projets des candidats pour l'école À Troyes, le débat sur l'uniforme scolaire s'intensifie à l'approche des élections municipales de 2026. Pierre Brochet et François Baroin soutiennent les avantages de l'uniforme, tandis que Charline Briot y oppose une vision axée sur le matériel scolaire. En parallèle, les questions de tarification sociale à la cantine alimentent les divergences entre la gauche et la droite. Lire sur lest-eclair.fr

20/03/26 - 14:31 - La vision des candidats sur le transport à Troyes À Troyes, les candidats aux municipales de 2026 divergent sur la gratuité des transports en commun. François Baroin (LR) défend le maintien de la navette électrique, tandis que Charline Briot (gauche) propose son expérimentation le week-end pour revitaliser le centre-ville. Lire sur lest-eclair.fr

20/03/26 - 13:01 - La sécurité au coeur d'un débat entre François Baroin et Pierre Brochet À Troyes, lors du débat du second tour des élections municipales, François Baroin (LR) et Pierre Brochet (RN) s'affrontent sur la sécurité. Le premier défend le renforcement de la police municipale à 100 agents tout en rejetant la surenchère sécuritaire, tandis que le second propose l'ajout immédiat de 20 policiers. Lire sur lest-eclair.fr

19/03/26 - 18:16 - Taux de participation en berne dans ce quartier de Troyes À Troyes, le quartier Jules-Guesde fait face à un taux d'abstention record dépassant les 70 % lors des élections municipales. Les habitants et commerçants s'inquiètent de ce désengagement, soulignant le manque d'information sur le vote et l'importance d'impliquer tous les citoyens, y compris ceux vivant hors du quartier. Des initiatives locales tentent de mobiliser les électeurs pour les prochaines municipales de 2026. Lire sur lest-eclair.fr

19/03/26 - 17:36 - Charline Briot organise deux rencontres avant la fin de la campagne Charline Briot, tête de la liste d'union de la gauche, organise des réunions publiques à Troyes pour les élections municipales de 2026. La première réunion se tiendra jeudi à la maison de quartier des Marots à 18h30, suivie d'une autre au Petit Louvre vendredi 20 mars à 19h. Ces événements visent à mobiliser les électeurs et à présenter son programme. Lire sur lest-eclair.fr

18/03/26 - 10:03 - La droite recule à Troyes au profit de LFI Les élections municipales de 2026 à Troyes ont révélé un recul de François Baroin, tandis que La France Insoumise a émergé dans certains quartiers. Le taux de participation a été faible, atteignant seulement 54,48 %. Catherine Ledouble a été réélue à Saint-André-les-Vergers dès le premier tour. Lire sur lest-eclair.fr