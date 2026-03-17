Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes : François Baroin face à Pierre Brochet, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyes opposera François Baroin à Pierre Brochet. Charline Briot est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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14:35 - François Baroin bousculé pour la première fois mais presque certain de l'emporter À Troyes, François Baroin, maire depuis 1995, est contraint de se présenter au second tour des municipales pour la première fois en trente ans, après avoir obtenu 48,55 % des voix au premier tour. Il affrontera le candidat du RN Pierre Brochet (16,52 %) et la candidate d’union de la gauche Charline Briot (11,27 %), dans un contexte marqué par la présence de huit listes. L’ancien ministre, qui brigue un sixième mandat, a relativisé ce résultat en soulignant qu’il était difficile d’atteindre la majorité absolue dans une telle configuration. Il reste grand favori pour dimanche prochain.

16/03/26 - 07:11 - François Baroin en position très favorable à l'issue du premier tour À Troyes, le maire sortant François Baroin ne parvient pas à être élu au premier tour et devra attendre les résultats du 22 mars pour savoir s'il conserve son fauteuil de maire. Toutefois ayant obtenu 48,55 % des voix, il se place en position très favorable face à ses adversaires. Ce résultat marque une première après quatre mandats consécutifs remportés au premier tour. Il sera opposé à Pierre Brochet et Charline Briot au second tour. Lire sur lest-eclair.fr

15/03/26 - 23:48 - Voici les résultats définitifs à Troyes Le Ministère de l'Intérieur confirme les derniers résultats à Troyes pour ce premier tour des élections Municipales. Les candidats récoltent donc le nombre de pourcentages suivants : François Bardin LR : 48,55% qualifié

Pierre Brochet RN : 16,52% qualifié

Charline Briot : PS PC ECO : 11,27% qualifiée

Sarah Fraincart LFI : 7,82% battue

Olivier Richard DVD : 7% battu

Loetitia Beury DVC : 5,72% battue

Pierre Philippe : SE : 1,97% battu

Pauline Reichling : LO : 1,15% battue

15/03/26 - 19:45 - Démographie et politique à Troyes, un lien étroit À Troyes, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec un taux de chômage de 21,30% et une densité de population de 4731 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 141 euros/mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,15% et d'une population étrangère de 12,93% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,80% à Troyes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

15/03/26 - 17:57 - La commune de Troyes penche vers le RN Le mouvement lepéniste était parvenu à capter 11,25% des suffrages lors de l'élection municipale à Troyes il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, François Baroin étant choisi sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,91% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 40,81% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,86% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 34,64% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Troyes.--------------Il finira d'ailleurs en tête avec 38,79% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:23 - Le taux de participation dans l'Aube à 17h s'élève à 48,93% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 48,93% dans l'Aube.

15/03/26 - 16:58 - Rétrospective : l'abstention à Troyes avant 2026 L'affluence dans les isoloirs de Troyes sera ce soir une clé pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 9 040 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 30,64 %, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 67,55 %. Même si les logiques varient en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 43,42 % au premier tour en 2022 à 61,56 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 47,40 % (51,49 % dans le pays). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune apparaît donc sensiblement comme une zone assez peu mobilisée.

15/03/26 - 15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Troyes ? Le paysage politique de Troyes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Troyes s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (31,86%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,06%) et Raphaël Glucksmann (11,75%). Les législatives à Troyes provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avaient ensuite donné l'avantage au courant 'Rassemblement National' (34,64%), devant le rassemblement des gauches (30,16%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 3 secteurs électoraux rattachées à la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, les marinistes culminant à 38,79% des votes sur place.

15/03/26 - 14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Troyes ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 3 circonscriptions de Troyes favorisaient la Nouvelle union populaire écologique et sociale (26,35%) devant le Rassemblement National (21,91%). L'issue du scrutin au second tour profitait aux marinistes, culminant à 40,81% des suffrages exprimés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Troyes votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (27,08%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,74% pour Emmanuel Macron, contre 40,26% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Troyes un territoire aux votes hétérogènes.