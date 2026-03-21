Résultat de l'élection municipale 2026 Tours : Aleksandar Nikolic (RN) investit le terrain et les réseaux sociaux pour convaincre des électeurs

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tours oppose Emmanuel Denis, Aleksandar Nikolic et Christophe Bouchet. Suivez le 2e tour en direct.

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15:59 - Les résultats de la dernière élection à Tours Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Tours ? Au terme du premier tour à l'époque, Emmanuel Denis (Union de la gauche) a creusé l'écart en rassemblant 35,45% des bulletins. À ses trousses, Christophe Bouchet (Union de la droite) a engrangé 6 492 suffrages en sa faveur (25,62%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Emmanuel Denis l'a finalement emporté avec 54,94% des bulletins, face à Christophe Bouchet qui a obtenu 45,05% des électeurs inscrits. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement bénéficié des votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, récupérant 5 493 voix supplémentaires entre les deux tours.

20/03/26 - 17:14 - Fin de campagne pour les candidats À Tours, la campagne pour les élections municipales touche à sa fin avec Emmanuel Denis, le maire sortant, et son adversaire Christophe Bouchet en pleine confrontation. Denis, soutenu par la gauche dont LFI, met en avant la fermeture du pont Wilson alors que Bouchet promet de le rouvrir. L'issue du scrutin reste incertaine, avec des tensions croissantes concernant les alliances politiques. Lire sur 37degres-mag.fr

20/03/26 - 15:06 - Aleksandar Nikolic (RN) investit le terrain et les réseaux sociaux pour convaincre des électeurs À Tours, le Rassemblement National d'Aleksandar Nikolic se prépare pour les élections municipales de 2026, visant à confirmer sa présence au second tour après une déception en 2020. Fort de plus de 11% des voix, le parti espère élargir sa base et éviter les pertes de voix historiques. Nikolic intensifie sa campagne en ciblant divers publics, principalement par des actions sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Lire sur 37degres-mag.fr

19/03/26 - 16:06 - Marie Quinton (LFI) en bonne position sur la liste du maire sortant À Tours, Marie Quinton figure en quatrième position sur la liste du maire, ce qui suscite des réactions mitigées. Un candidat évincé a exprimé sa déception, soulignant les tensions au sein du groupe en vue des élections municipales de 2026. La dynamique dans la ville pourrait influencer le prochain scrutin. Lire sur info-tours.fr

19/03/26 - 15:06 - Trois listes s'affrontent pour la mairie de Tours À Tours, trois listes sont en compétition pour les élections municipales de 2026 après la publication de l'arrêté officiel. Emmanuel Denis, maire sortant, a regroupé ses forces avec Marie Quinton, tandis que Christophe Bouchet et Aleksandar Nikolic représentent les autres options. Le résultat final sera connu ce dimanche 22 mars 2026. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 15:16 - L'alliance entre les Écologistes et LFI fait débat dans l'opposition mais aussi à gauche À Tours, la fusion entre la liste "Tours Inspire" de l'écologiste Emmanuel Denis et « Faire Mieux pour Tours » de la candidate Insoumise Marie Quinton, pour le second tour des élections municipales suscite des tensions, certains opposants évoquant une ligne rouge franchie. Cette alliance, considérée par les deux candidats comme essentielle pour le second tour, résulte de longues négociations. Malgré le retrait du soutien de Place Publique, les protagonistes affirment que cette union respecte les engagements locaux. Lire sur 37degres-mag.fr

17/03/26 - 22:36 - Une irrégularité dans les municipales 2026 À Tours, une irrégularité de 293 voix a perturbé les résultats du premier tour des élections municipales de 2026. Cette différence met en question la transparence du processus électoral et pourrait influencer le classement des candidats, en particulier Marie Quinton de LFI. La préfecture d'Indre-et-Loire enquête pour clarifier cette situation. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 14:59 - LFI intègre la liste d’Emmanuel Denis pour le second tour À Tours, LFI a réussi à obtenir 10 places sur la liste d'Emmanuel Denis pour les élections municipales de 2026. Cet accord est vital pour unir la gauche et remporter le scrutin, suite à un premier tour où Denis a obtenu près de 34% des voix. Malgré des tensions, l'accent est mis sur les enjeux locaux et la continuité de la majorité précédente. Lire sur info-tours.fr

16/03/26 - 20:45 - Le maire sortant Emmanuel Denis fait forte impression à Tours Emmanuel Denis, le maire sortant de Tours, est en position favorable pour le second tour des élections municipales de 2026, avec 34,04 % des voix. Il devance Christophe Bouchet, ancien maire, qui recueille 23,88 %. Les discussions pour des alliances sont en cours, notamment entre Denis et Marie Quinton. Lire sur actu.fr