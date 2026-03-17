Résultat de l'élection municipale 2026 Tours : LFI intègre la liste d'Emmanuel Denis pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tours opposera Emmanuel Denis à Christophe Bouchet. Aleksandar Nikolic et Marie Quinton sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

17/03/26 - 22:36 - Une irrégularité dans les municipales 2026 À Tours, une irrégularité de 293 voix a perturbé les résultats du premier tour des élections municipales de 2026. Cette différence met en question la transparence du processus électoral et pourrait influencer le classement des candidats, en particulier Marie Quinton de LFI. La préfecture d'Indre-et-Loire enquête pour clarifier cette situation. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 14:59 - LFI intègre la liste d’Emmanuel Denis pour le second tour À Tours, LFI a réussi à obtenir 10 places sur la liste d'Emmanuel Denis pour les élections municipales de 2026. Cet accord est vital pour unir la gauche et remporter le scrutin, suite à un premier tour où Denis a obtenu près de 34% des voix. Malgré des tensions, l'accent est mis sur les enjeux locaux et la continuité de la majorité précédente. Lire sur info-tours.fr

16/03/26 - 20:45 - Le maire sortant Emmanuel Denis fait forte impression à Tours Emmanuel Denis, le maire sortant de Tours, est en position favorable pour le second tour des élections municipales de 2026, avec 34,04 % des voix. Il devance Christophe Bouchet, ancien maire, qui recueille 23,88 %. Les discussions pour des alliances sont en cours, notamment entre Denis et Marie Quinton. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 20:19 - Les listes à Tours ne fusionnent pas À Tours, les élections municipales de 2026 prennent tournure avec l'annonce de Christophe Bouchet et Benoist Pierre, qui ne fusionneront pas leurs listes. Cette décision reflète une volonté de défendre des projets politiques distincts. Le contexte politique local s'intensifie à l'approche des élections. Lire sur info-tours.fr

16/03/26 - 19:45 - Tours se prépare pour une triangulaire municipale Emmanuel Denis se positionne en tête pour les élections municipales à Tours, avec 34,04 % des voix au premier tour. Il devance Christophe Bouchet, ancien maire, qui enregistre 23,88 %. La possibilité d'une triangulaire au second tour est envisageable, avec des alliances potentiellement stratégiques à définir. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 21:23 - Emmanuel Denis en tête, 5 candidats sont en position de pouvoir aller au second tour Les résultats du premier tour à Tours arrivent. Avec un tiers des bulletins dépouillés, le maire écologiste Emmanuel Denis est en tête avec 31%, suivi de l'ancien maire Christophe Bouchet à 24%. Le candidat du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic, obtient 13% tandis que Marie Quinton de La France Insoumise à 11% et le centriste Benoist Pierre à 10%. Si ces résultats se confirment, 5 listes pourraient se maintenir au second tour.

15/03/26 - 19:45 - Démographie et politique à Tours, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Tours apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 138 668 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 11 156 entreprises, Tours est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (58,35%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Tours forme une communauté diversifiée, avec ses 14 030 résidents étrangers, soit 10,12% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 273 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,28%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Tours, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Tours ? Le Rassemblement national ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Tours en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,83% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second round, le RN arrachait 4,81% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,88% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 20,49% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Tours. Il achèvera sa course avec 5,25% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:49 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Indre-et-Loire avec 49,18% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,17%, contre 55,69% en 2014.