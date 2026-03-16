Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours : Emmanuel Denis face à Christophe Bouchet, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tours opposera Emmanuel Denis à Christophe Bouchet. Aleksandar Nikolic et Marie Quinton sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 20:45 - Le maire sortant Emmanuel Denis fait forte impression à Tours Emmanuel Denis, le maire sortant de Tours, est en position favorable pour le second tour des élections municipales de 2026, avec 34,04 % des voix. Il devance Christophe Bouchet, ancien maire, qui recueille 23,88 %. Les discussions pour des alliances sont en cours, notamment entre Denis et Marie Quinton. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 19:45 - Tours se prépare pour une triangulaire municipale Emmanuel Denis se positionne en tête pour les élections municipales à Tours, avec 34,04 % des voix au premier tour. Il devance Christophe Bouchet, ancien maire, qui enregistre 23,88 %. La possibilité d'une triangulaire au second tour est envisageable, avec des alliances potentiellement stratégiques à définir. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 21:23 - Emmanuel Denis en tête, 5 candidats sont en position de pouvoir aller au second tour Les résultats du premier tour à Tours arrivent. Avec un tiers des bulletins dépouillés, le maire écologiste Emmanuel Denis est en tête avec 31%, suivi de l'ancien maire Christophe Bouchet à 24%. Le candidat du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic, obtient 13% tandis que Marie Quinton de La France Insoumise à 11% et le centriste Benoist Pierre à 10%. Si ces résultats se confirment, 5 listes pourraient se maintenir au second tour.

15/03/26 - 19:45 - Démographie et politique à Tours, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Tours apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 138 668 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 11 156 entreprises, Tours est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (58,35%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Tours forme une communauté diversifiée, avec ses 14 030 résidents étrangers, soit 10,12% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 273 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,28%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Tours, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Tours ? Le Rassemblement national ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Tours en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,83% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second round, le RN arrachait 4,81% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,88% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 20,49% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Tours. Il achèvera sa course avec 5,25% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:49 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Indre-et-Loire avec 49,18% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,17%, contre 55,69% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Une abstention de 67,21 % à Tours aux dernières municipales En ce jour de municipale à Tours, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 67,21 % du corps électoral, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 29,10 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 49,39 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,38 % au premier tour, contre 51,06 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît in fine comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15/03/26 - 15:59 - Le vote de Tours nettement ancré à droite il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes 2024 à Tours avait vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (19,50%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 17,88% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Tours avaient ensuite propulsé aux avants-postes la gauche réunie (43,74%), devant la nuance Ensemble ! (24,14%) selon les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions. Le second tour avait confirmé ce résultat, l'Union de la gauche culminant à 49,45% des voix dans la localité. L'orientation des électeurs de Tours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une ville plutôt portée vers la gauche.

15/03/26 - 14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Tours ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tours tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,11% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 29,91%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 73,00% pour Emmanuel Macron, contre 27,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives par la suite, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Tours donnaient la prime à la Nupes (37,71%) devant la Majorité présidentielle (27,34%). Le second tour était favorable aux macronistes, agrégeant 47,96% des suffrages exprimés.