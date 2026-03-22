Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : suivez la journée électorale

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourcoing va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Tourcoing est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:56 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Tourcoing ? Ce dimanche 22 mars 2026, les votants de Tourcoing sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, les municipales de 2020 se sont déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Tourcoing. Retenez également que les 49 bureaux de vote de la ville de Tourcoing fermeront leurs portes à 18 h. Pour connaître les résultats à Tourcoing, rendez vous ici à 20h.

21/03/26 - 14:57 - Les électeurs de Tourcoing avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Tourcoing mettaient en avant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (33,02%) devant Ensemble ! Majorité présidentielle (31,21%). Le second tour entérinait la victoire de la Nupes, réunissant 54,33% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tourcoing était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,20% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,43%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,80%, contre 41,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Tourcoing s'inscrit comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

20/03/26 - 12:32 - Bastien Verbrugghe (RN) ne veut "rien lâcher" avant le dernier tour Lors des élections municipales à Tourcoing, le candidat du Rassemblement national, Bastien Verbrugghe, a terminé deuxième avec plus de 18% des voix au premier tour. Il s'est rendu sur le marché pour mobiliser les abstentionnistes et les inciter à voter au second tour. Son slogan est clair : il ne faut "rien lâcher" avant le scrutin final. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 10:16 - Doriane Bécue se rapproche des habitants en vue du second tour Doriane Bécue, maire sortante de Tourcoing, mise sur sa proximité avec les habitants pour gagner les élections municipales de 2026. Après avoir terminé en tête au premier tour, elle poursuit ses rencontres à domicile afin de renforcer son soutien face aux candidats du RN et de LFI. Sa stratégie repose sur l'échange direct et l'écoute des préoccupations locales. Lire sur lavoixdunord.fr

20/03/26 - 07:59 - Une triangulaire pour le second tour des élections municipales à Tourcoing À Tourcoing, l'affiche du second tour des élections municipales est désormais officielle. Faute de majorité absolue le 15 mars dernier, trois listes se disputeront la mairie ce dimanche 22 mars dans le cadre d'une triangulaire. La maire sortante, Doriane Bécue (Divers droite), mène la liste "Vive Tourcoing", sur laquelle figure notamment le ministre Gérald Darmanin en deuxième position. Elle fera face à deux oppositions marquées : à gauche, la liste "Tourcoing Insoumise" portée par Emilie Croës (LFI), et à l'extrême droite, le Rassemblement National représenté par Bastien Verbrugghe sous la bannière "Unis pour Tourcoing".

19/03/26 - 13:31 - LFI arpente les rues de Tourcoing pour le second tour À Tourcoing, la candidate LFI Emilie Croës, après une troisième place au premier tour des élections municipales, intensifie ses efforts auprès des électeurs. Elle vise à les convaincre de voter et à contrer l'apathie démocratique ressentie par une partie de la population. Des militants distribuent des tracts pour rappeler que la liste sera "la seule force de gauche dimanche". Lire sur lavoixdunord.fr

17/03/26 - 14:34 - Doriane Bécue en ballotage favorable face au RN et à LFI À Tourcoing, les élections municipales de 2026 ont surpris avec la maire sortante Doriane Bécue (divers droite) qui se retrouve au second tour face au RN et LFI. Ce retournement témoigne d'un bouleversement politique dans une ville marquée par un long passé socialiste. La dynamique actuelle place néanmoins la gauche traditionnelle dans une situation difficile. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 23:17 - La maire sortante espère une victoire À Tourcoing, Doriane Bécue, la maire sortante, n'a pas réussi à remporter les élections municipales dès le premier tour. Une triangulaire s'organise pour le second tour, avec un fort enjeu face à des candidats Insoumis et du Rassemblement national. Les alliances stratégiques seront déterminantes pour l'avenir politique de la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr