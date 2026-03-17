Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing : Doriane Becue face à Bastien Verbrugghe, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Tourcoing opposera Doriane Becue à Bastien Verbrugghe. Emilie Croës est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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14:34 - Doriane Bécue en ballotage favorable face au RN et à LFI À Tourcoing, les élections municipales de 2026 ont surpris avec la maire sortante Doriane Bécue (divers droite) qui se retrouve au second tour face au RN et LFI. Ce retournement témoigne d'un bouleversement politique dans une ville marquée par un long passé socialiste. La dynamique actuelle place néanmoins la gauche traditionnelle dans une situation difficile. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 07:25 - Doriane Bécue domine à Tourcoing pour les municipales À Tourcoing, la maire sortante Doriane Bécue (divers droite) arrive donc en tête avec 47,64 % des voix, tandis que le RN et LFI se qualifient pour le second tour avec respectivement 18,43 % et 16,74 %. Cette triangulaire promet des débats intenses pour la suite des élections municipales de 2026. Lire sur lavoixdunord.fr

16/03/26 - 07:21 - Des résultats marquants aux municipales de Tourcoing Le premier tour des élections municipales de 2026 à Tourcoing a départagé six candidats dont la maire sortante Doriane Bécue (DVD), qui a obtenu 47,64% des voix. Bastien Verbrugghe (RN) et Emilie Croës (LFI) suivent avec respectivement 18,43% et 16,74%. Le scrutin marque une étape clé pour l'avenir politique de la ville. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 23:00 - Les résultats sont désormais définitifs à Tourcoing Selon le Ministère de l'Intérieur et BFMTV, les résultats finaux à Tourcoing sont les suivants : Doriane Bécue DVD : 47,64%

Bastien Verbrugghe RN UDR : 18,43%

Emilie Croes LFI : 16,74%

Katy Vuylsteker Eco PS PC GEN : 9,14%

Franck Talpaert DVG : 6,62%

Christophe Charlon : 1,43%

15/03/26 - 22:58 - Résultats définitifs à Tourcoing Les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur lors du premier tour des élections municipales pour la ville de Tourcoing sont dévoilés : Doriane Bécue, DVD : 47,64%

Bastien Verbrugghe, RN UDR : 18,43%

Emilie Croes, LFI : 16,74%

Katy Vuylsteker, Eco PS PC GEN : 9,14%

Franck Talpaert, DVG : 6,62%

Christophe Charlon : 1,43%

15/03/26 - 21:55 - La réaction de Darmanin Gérald Darmanin s'est exprimé sur X au premier tour des élections municipales. “Les électeurs de Tourcoing nous ont placés très largement en tête lors de ce premier tour des élections municipales, avec 47,64% des suffrages exprimés. J’invite tous les électeurs qui ne veulent pas laisser leur ville aux extrêmes, qui sont les seuls à pouvoir se maintenir au second tour, à se déplacer nombreux le dimanche 22 mars prochain.”

15/03/26 - 20:53 - Becue en tête selon des résultats partiels Selon des estimations d'IFOP pour LCI, D. Becue est en tête des suffrages au premier tour des élections municipales avec 47,7%.

15/03/26 - 19:49 - Tourcoing : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A mi-chemin des municipales, Tourcoing foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 99 160 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 5 388 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 56 658 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (32,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les 10 477 résidents étrangers, représentant 10,57% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 156 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,32%, annonçant une situation économique fragile. À Tourcoing, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

15/03/26 - 19:40 - Vote RN à Tourcoing : les données clés Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Tourcoing en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,43% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,20% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 18,55% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Tourcoing comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,42% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,51% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Tourcoing. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 32,72% le dimanche suivant.