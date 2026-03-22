Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : Moudenc ou Piquemal, découvrez le vainqueur et son score
Le résultat des élections municipales 2026 à Toulouse est dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez qui de Moudenc ou Piquemal a remporté le scrutin.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse donne Jean-Luc Moudenc réélu avec 53% contre 47% pour Piquemal selon les premières estimations (Ifop).
- Les premiers résultats de l'élection municipale à Toulouse vont s'affiner tout au long de la soirée.
- Découvrez les résultats de la municipale à Toulouse et ceux de tous les candidats en lice.
21:07 - Moudec réélu à Toulouse avec 53 % des voix
Le maire sortant Jean-Luc Moundec est réélu à Toulouse avec 53.5% des voix, face à François Piquemal (46.5%), d'après l'institut IPSOS-BVA.
20:56 - JL Moudenc est réélu à Toulouse
Selon l'institue IFOP pour la chaine LCI, c'est Jean-Luc Moudenc qui remporte le second tour des élections municipales. Le candidat récolte 53% des suffrages face à son principal opposant qui, de ce fait, dispose de 47% des voix exprimées pour cette élection.
20:00 - L'élection municipale est terminée à Toulouse, les résultats attendus
Il sonne 20 heures dans la ville rose : les électeurs ne peuvent plus voter. Il est l'heure du dépouillement et des premiers résultats à la municipale. Les résultats partiels sont attendus dans les prochaines minutes, mais ils vont s'affiner jusqu'à tard dans la soirée.
18:32 - Pour Moudenc et Piquemal, pas de discours avant 21h
À Toulouse, il reste désormais un peu moins de 2 heures pour glisser un bulletin de vote dans l'urne. Le sondage tour promet d'être extrêmement indécis entre Jean-Luc Moudenc et François Piquemal, les deux candidats ont voté sur les coups de 10 heures ce matin. Ils ont tous les deux prévu de prendre la parole mais pas avant 21 heures, indique Cnews.
18:17 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014"
Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.
17:52 - Les estimations de la participation à 20h
Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).
17:40 - Premier chiffre sur la participation à 16h30 à Toulouse
À Toulouse, les chiffres exacts de la participation à 17 heures ne sont pas encore connus. En revanche, d'après les informations recueillies par BFMTV et valable pour 16h30, la participation serait en hausse de 4 points par rapport au premier tour dans la ville rose, témoignant de l'enjeu crucial de ce scrutin. À 16h30, la participation atteint donc 47,71% à Toulouse, contre 43,18% la semaine passée à la même heure.
17:28 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé en Haute-Garonne
En Haute-Garonne, 49,11% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est légèrement plus que le taux de participation national évalué à 48,10%. Ce chiffre est à comparer aux 63,98% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 29,27% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 45,13%.
17:16 - Victime d'une manipulation destinée à nuire à François Piquemal, un média porte plainte
À Toulouse, des encarts publicitaires mensongers attaquent François Piquemal, candidat à la mairie, juste avant le second tour des élections municipales de 2026. Le journal La Dépêche du Midi, victime de cette manipulation, a déposé plainte pour protéger la démocratie. Une enquête est ouverte concernant une possible ingérence étrangère. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
16:50 - Des fausses publicités contre François Piquemal à Toulouse
Des fausses publicités sur François Piquemal, candidat LFI allié à l'union de la gauche à la municipale à Toulouse, circulent sur plusieurs sites rapporte Ouest-France. Ces affiches à caractère discriminatoires sont censées effrayer les électeurs pour les dissuader de voter pour le candidat insoumis dans la ville rose et ainsi peser sur le scrutin en faveur du maire sortant, Jean-Luc Moudenc.