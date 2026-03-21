Résultat de l'élection municipale 2026 Toulouse : La gauche battue par le maire sortant malgré l'alliance PS-LFI ?

Le deuxième tour de l'élection municipale à Toulouse oppose le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, à l'insoumis François Piquemal qui a fusionné sa liste avec celle du socialiste François Briançon. L'issue du duel est très incertaine selon les sondages.

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07:21 - François Piquemal dépose plainte après avoir subi des menaces lors de la commémoration des attentats de 2012 À Toulouse, François Piquemal, candidat LFI aux élections municipales de 2026, a décidé de porter plainte après avoir subi des menaces et des insultes durant une commémoration d'attentats antisémites. Ce comportement a été dénoncé par son colistier, François Briançon, qui a appelé le maire à faire justice. Les élections approchant, ces tensions soulignent le climat politique chargé en vue du scrutin. Lire sur lemonde.fr

Les résultats du dernier sondage sur les municipales à Toulouse Sondage Ifop pour La Dépêche et Sud radio du 20 mars 2026

20/03/26 - 17:01 - François Piquemal présente ses projets pour Toulouse s'il est élu Durant les 100 premiers jours de son mandat à Toulouse, François Piquemal, candidat de la gauche, mettra l'accent sur la lutte contre la précarité et des mesures sociales. Il prévoit la gratuité des cantines pour certaines familles, ainsi qu'une baisse des tarifs des transports. Des initiatives environnementales, telles que l'arrêt de projets nuisibles et la création d'espaces verts, sont également prévues. Lire sur lejournaltoulousain.fr

20/03/26 - 15:35 - Le siège du PS vandalisé à Toulouse À Toulouse, le siège du PS a été vandalisé avec des tags en pleine campagne des municipales 2026, révélant des tensions au sein de la gauche. Cette attaque coïncide avec une tentative d'unification des listes de gauche pour contrer Jean-Luc Moudenc, le maire sortant. Les responsables politiques dénoncent une brutalisation croissante du débat public. Lire sur lopinion.com

20/03/26 - 14:48 - Jean-Luc Moudenc jette ses dernières forces dans la bataille Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, fait face à un intense marathon médiatique à l'approche des élections municipales de 2026, participant à plusieurs débats en un court laps de temps. Malgré la fatigue accumulée, il continue à gérer ses responsabilités de maire tout en s'engageant dans sa campagne. Cette période marquée par des tensions publiques et une forte attention médiatique montre l'enjeu crucial des prochaines élections. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 14:19 - L'équipe de Moudenc porte plainte après la diffusion d'un faux tract À Toulouse, un faux tract distribué en fin de campagne pour les élections municipales de 2026, mettant en scène une imitation de la signature de Jean-Luc Moudenc, a conduit Toulouse Métropole à porter plainte contre X. Ce document, critiqué pour ses positions outrancières, vise à nuire à la réputation du maire sortant. Dans un contexte déjà tendu, l'équipe de Jean-Luc Moudenc dénonce des pratiques malintentionnées attribuées à l'extrême-gauche. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 13:48 - Piquemal et Moudenc au coude-à-coude : les résultats de dimanche sont incertains À Toulouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues entre Jean-Luc Moudenc, maire sortant, et François Piquemal, candidat LFI. Un sondage récent montre que Moudenc a un léger avantage avec 51 % des intentions de vote contre 49 % pour Piquemal, mais l'incertitude demeure. La contestation de l'alliance PS-LFI par une partie des électeurs pourrait influencer les résultats. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 13:02 - Les deux candidats d'union de la gauche pris à partie par des manifestants À Toulouse, l'hommage aux victimes des attentats de 2012 a été marqué par des tensions, avec des élus comme François Piquemal et François Briançon pris à partie par des manifestants. Les cris de haine ont conduit à l'exfiltration du candidat socialiste, tandis que des échauffourées éclataient en marge de la commémoration. Ce climat de division inquiète les politiques en vue des élections municipales de 2026. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 12:48 - Sur la question de l'encadrement des loyers, les candidats ont des visions opposées À Toulouse, la bataille pour les élections municipales de 2026 se concentre sur la crise du logement, avec 18 000 nouveaux arrivants chaque année. Les candidats François Piquemal et Jean-Luc Moudenc représentent des visions opposées sur l'encadrement des loyers et l'urbanisme. Les résultats de cette élection pourraient influencer la gestion future de l'habitat dans la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 12:04 - D'anciens élus de gauche se mobilisent derrière le candidat de la droite À Toulouse, Jacques Lévy, ancienne tête de liste PS, Jean-Pierre Plancade, ancien sénateur PS, Henri Stzulman, ancien conseiller municipal, et Bernard Keller, ancien maire de Blagnac, soutiennent le maire sortant Jean-Luc Moudenc au second tour des municipales 2026 face à la liste 'Demain Toulouse, la gauche unie'. Ils estiment que le choix des Toulousains est crucial pour éviter "le risque d'une victoire de LFI". Lire sur lopinion.com