Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : Jean-Luc Moudenc face à François Piquemal, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Toulouse opposera Jean-Luc Moudenc à François Piquemal. François Briançon est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Toulouse est terminé et les résultats du scrutin ont créé la surprise dans la ville rose.
- Le maire sortant divers droite, Jean-Luc Moudenc (37,23%), est arrivé en tête, mais les deux principales listes de gauche ont fait plus de 50% des suffrages à elles. A la surprise générale c'est la liste LFI de François Piquemal qui a fait mieux à gauche avec trois points d'avance sur celle de l'union de la gauche de François Briançon.
- Le second tour de l'élection municipale à Toulouse se jouera sur un duel entre le maire sortant divers droite et l'alliance conclue entre LFI et l'union de la gauche derrière. C'est l'insoumis François Piquemal qui représentera l'alliance dans la course à la mairie, tandis que François Briançon briguera la métropole sous la même bannière.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 à Toulouse et les dernières actus.
14:12 - Un colistier de François Briançon démissionne après l'annonce d'alliance avec LFI
Les élections municipales de 2026 à Toulouse sont marquées par la démission de Marc Sztulman, colistier de François Briançon. Ce conseiller régional socialiste critique la fusion avec La France insoumise, exprimant des préoccupations éthiques face à des ambiguïtés sur l'antisémitisme au sein du mouvement. Sa décision reflète une tension croissante au sein de la gauche toulousaine. Lire sur ladepeche.fr
14:02 - Toulouse connaît des tensions avant les municipales 2026
À Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc critique vivement la fusion des listes LFI et PS, qu'il qualifie d'alliance honteuse. Cette décision intervient après que Moudenc ait obtenu 37,23% des voix au premier tour, en tête des élections municipales de 2026. Le second tour, prévu pour le 22 mars, s'annonce extrêmement compétitif. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
14:01 - Une alliance de la gauche pour le second tour
À Toulouse, François Piquemal (LFI) et François Briançon (PS) ont annoncé la création d'une liste commune pour le second tour des élections municipales de 2026. Ils visent à unir la gauche pour proposer une alternative à Jean-Luc Moudenc (LR), en tête avec 37 %. Cette alliance s'accompagne d'un accord de gouvernance visant à promouvoir une nouvelle ère politique. Lire sur sudouest.fr
13:59 - François Briançon veut unir à Toulouse contre la droite
À Toulouse, François Briançon, candidat du Parti socialiste, se montre confiant quant à la dynamique de la gauche pour les élections municipales. Il évoque des discussions possibles avec la liste de La France insoumise pour le second tour, avec un objectif clair de battre la droite. Les résultats sont encore serrés, mais l'espoir d'une union à gauche se dessine. Lire sur lejournaltoulousain.fr