Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : découvrez les scores de Lavalette et Massi

Le résultat des élections municipales 2026 à Toulon tombe ce dimanche 22 mars. Découvrez quel candidat a remporté le 2e tour et la mairie.

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18:41 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

18:26 - Laure Lavalette ne s'exprimera pas avant 21h Cnews indique que la fin des votes est prévue pour 19h à Toulon. La candidate RN à la mairie de Toulon, Laure Lavalette, a elle voté tôt dans la journée. Elle prendra la parole entre 20h45 et 21h selon la chaîne info. Toulon revêt une importance capitale pour le parti lepéniste, à la fois gagner des grandes villes mais aussi de grands électeurs pour les prochaines élections sénatoriales.

18:10 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Toulon Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a 6 ans à Toulon ? Au soir du premier tour à l'époque, Hubert Falco (Les Républicains) avait pris la première place en rassemblant 19 072 soutiens (61,39%). Juste derrière, Amaury Navarranne (Rassemblement National) avait engrangé 4 657 votes (14,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains avait scellé l'issue du scrutin dès le premier tour.

17:31 - Le taux de participation à 17h à Toulon Le taux de participation pour ce 2e tour des élections municipales à 17 heures à Toulon est de 51,70% selon les informations de BFMTV. Il est quasiment identique à celui du premier tour à la même heure : 51,80%.

17:03 - La participation à 17h au 2e tour des Municipales dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Toulon s'affinent au fil de la journée. La participation à 17h vient d'ailleurs d'être communiquée dans le département du Var, et elle s'élève à 55,36%. Un chiffre à comparer aux 56,37% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 40,44% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 57,76%.

16:10 - Une campagne sous tension La campagne municipale de Laure Lavalette n'a pas été de tout repos. Un mardi de février, alors qu'elle déjeunait en famille dans les Halles de Toulon, la députée a été insultée par un groupe d'une cinquantaine d'ultras du Paris Saint-Germain, "vêtus de noirs et avec des inscriptions du virage Auteuil du Parc des Princes", selon ses équipes, comme le rapporte France Bleu. Elle a réagi sur ses réseaux sociaux : "Rien de bien grave, ces groupuscules parisiens ne font peur à personne. Je souhaite vraiment que les décideurs prennent conscience du danger pour la démocratie que font peser les milices d'extrême-gauche". La candidate a aussi avancé subir "depuis des mois" des "pressions et intimidations", a rapporté france info : cambriolage au domicile d'une tête de liste pendant un meeting ou encore menaces de mort déposées sur un pare-brise.

14:03 - La participation à Toulon à 12h Voici un premier résultat du 2e tour des élections municipales à Toulon. A midi, la participation dans le département du Var s'élève à 26,05%. Un chiffre à comparer aux 27,97% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 19,7% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,48% en 2014).

11:46 - Mode d'emploi des municipales à Toulon À Toulon, les élections municipales de 2026 prennent une tournure décisive avec le Rassemblement National, représenté par Laure Lavalette, en tête au premier tour avec 42,05 %. La maire sortante, Josée Massi, doit convaincre les électeurs pour combler son retard. France 3 a fait le mode d'emploi de ce second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr