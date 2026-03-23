Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : Lavalette battue par Massi, tous les résultats

Le résultat des élections municipales 2026 à Toulon a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez tous les scores.

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13:56 - Le RN prêt à peser dans la balance pour l'élection du président de la Métropole À Toulon, la campagne pour les élections municipales a pris fin, laissant place à l'élection d'un nouveau président de la Métropole. Jean-Pierre Giran, battu à Hyères, conservera son poste jusqu'à l'élection de mi-avril. Les récents résultats du RN pourraient influencer cette désignation dans un contexte de dissensions au sein de la majorité. Lire sur nicematin.com

03:37 - Laure Lavalette réagit après les élections municipales à Toulon La candidate RN Laure Lavalette a réagi aux résultats des élections municipales à Toulon, félicitant la maire sortante Josée Massi malgré sa défaite. Elle considère son résultat comme historique, bien qu'il n'ait pas permis la victoire. Lavalette prend la responsabilité de son échec et met en avant les réussites de son parti dans le Var. Lire sur nicematin.com

03:36 - Josée Massi remporte les municipales à Toulon Josée Massi a été réélue maire de Toulon lors des élections municipales de 2026, obtenant 52,35 % des voix face à Laure Lavalette du RN qui a reçu 47,65 %. Massi a exprimé sa gratitude et son engagement pour la ville, soulignant que Toulon a su résister à l'extrême droite. Le soutien des républicains et de la gauche a été déterminant pour cette victoire. Lire sur mesinfos.fr

22/03/26 - 22:54 - "Les électeurs ont plutôt choisi Joe Biden, alors qu’il pouvait y avoir Madonna", dit Laure Lavalette Laure Lavalette estime qu'il ne lui manquait pas beaucoup et aucun report de voix de la part des LR pour gagner. L'union de la droite n’as pas fonctionné. Elle estime avoir fait "son maximum", "la meilleure campagne possible". En off aux journalistes, elle assure que "les électeurs ont plutôt choisi Joe Biden, alors qu’il pouvait avoir Madonna", selon les informations de CNews au QG de la candidate battue.

22/03/26 - 20:46 - La déclaration de Laure Lavalette, battue à Toulon "Le peuple toulonnais a choisi de reconduire son maire. Je n’ai pas réussi à convaincre que notre programme était la voix du renouveau pour Toulon. Cette défaite est la mienne et j’en assume la pleine responsabilité. Je félicite Josée Massi et son équipe, je lui souhaite le plus de succès possibles dans les projets qu’elle portera pour la ville. Mais soyez convaincue que jamais je ne vous abandonnerai. Cet immense espoir né de cette élection ne retombera pas. Ce résultat ne permet pas la victoire mais il est historique. Les engagements pris pendant cette campagne ne seront pas vains. Ma famille politique gagne dans de nombreuses villes ce soir. J’ai une pensée toute particulière pour Eric Ciotti qui semble devenir le nouveau maire de Nice."

22/03/26 - 20:07 - Enorme déception pour Laure Lavalette Selon un journaliste terrain au QG de Laure Lavalette à Toulon, Laure Lavalette est battue par la maire sortante, c’est la douche froide. Le silence règne dans la permanence. On n’a pas revu Laure Lavalette qui est dans une salle et peaufine son discours.

22/03/26 - 20:03 - Massi en tête des résultats à Toulon selon les résultats partiels Les premières estimations sur les résultats de l'élection municipale à Toulon selon Opinionway pour Cnews indiquent que Josée Massi devrait être réélue à Toulon avec 53,91% des suffrages. Ces résultats sont encore partiels, mais plus de la moitié du dépouillement sera effectué selon Bruno Jeanbat d'Opinionway.

22/03/26 - 20:00 - Les bureaux de vote sont fermés C'est la fin de ce deuxième tour des élections municipales avec la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h. Il est désormais temps de réaliser le dépouillage, les résultats partiels vont tomber au fur et à mesure de la soirée

22/03/26 - 19:55 - De premiers résultats dès 20 heures à Toulon ? Les premiers résultats de la municipale à Toulon pourraient tomber à 20 heures selon l'institut Elabe qui travaille avec BFMTV. Tous les chiffres sont à suivre ici.