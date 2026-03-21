Résultat de l'élection municipale 2026 Toulon : Lavalette gagnante en absence de "barrage" ?

Un duel au sommet a lieu ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales 2026 à Toulon. La parlementaire RN Laure Lavalette est opposée à la maire sortante Josée Massi.

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07:12 - Lavalette gagnante en absence de "barrage" ? Comme l'indique Le Monde la maire de Toulon Josée Massi, largement distancée au premier tour par la candidate d’extrême droite, a refusé de miser sur un front républicain. "Je crois que les gens en ont marre des politiques, des magouilles, j’entends ça tout le temps. Surtout, que personne ne me soutienne : ma force, c’est de ne pas avoir de parti derrière moi. J’ai fait 30 % sans figure médiatique ni politique. C’est fini, ça", se justifie la candidate de droite. Lire dans Le Monde.

20/03/26 - 12:36 - Une ambiance "suffocante" décrivent les militants de LFI À Toulon, les militants de La France insoumise subissent des agressions et des menaces, exacerbées depuis le début de l'année 2026. Sarah, une militante, témoigne d'incidents inquiétants, telles que la dégradation de sa poussette médicale et des actes de vandalisme ciblés. L'ambiance générale est décrite comme 'suffocante' et dangereuse pour ces militants. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 09:36 - Malgré une polémique, un colistier de gauche pourrait revenir dans la campagne Philippe Leroy, colistier de gauche à Toulon, pourrait revenir dans la campagne après une polémique. Il a été photographié près d'affiches dégradées de Laure Lavalette, suscitant des réactions violentes. Bien qu'il nie avoir participé aux dégradations, Leroy continue de s'inquiéter pour le futur des élections municipales face au RN. Lire sur nicematin.com

19/03/26 - 15:21 - Le Collectif Fiertés Toulon appelle à voter pour Josée Massi Le Collectif Fiertés Toulon exhorte la communauté LGBTQIA+ à voter pour Josée Massi lors des élections municipales de 2026, mettant en avant les risques posés par une éventuelle victoire de l'extrême droite. Le collectif souligne l'importance de préserver le travail réalisé pour la sécurité et la reconnaissance des personnes LGBTQIA+ à Toulon. Il invite également les abstentionnistes du premier tour à se mobiliser pour défendre les valeurs d'égalité et de diversité. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 15:15 - Laure Lavalette prône "une rupture avec Josée Massi" avant le second tour Dernière ligne droite pour Laure Lavalette à Toulon. Mercredi 18 mars, elle est allée tracter dans les quartiers de Valbertrand et des Quatre-chemins-des-Routes. "Ça me fait tellement plaisir de vous voir", glisse un passant. "Voilà, c’est pour ça qu’on est là", reconnaît la parlementaire RN candidate à la mairie de Toulon dans les colonnes de Var-Matin. "Je représente l’espoir, notamment sur les questions de sécurité. Les Toulonnais savent que j’ai la volonté politique de m’attaquer à la délinquance", explique-t-elle. "C’est une rupture avec Josée Massi, à l’hôtel de ville pendant trois ans, et qui n’a posé que quelques caméras de surveillance et végétalisé trois cours d’école", fustige la candidate du camp lepéniste, confiante et sure de ses forces avant le second tour du dimanche 22 mars.

19/03/26 - 13:51 - Les candidats s'expriment sur Toulon et les enjeux À Toulon, les candidates au second tour des élections municipales détaillent leurs propositions sur des enjeux majeurs comme la voirie, la sécurité et les pistes cyclables. Laure Lavalette du RN et la maire sortante Josée Massi échangent sur leurs plans d’aménagement et leurs priorités pour la ville. Les débats se déroulent alors qu'une rénovation urbaine est attendue par les habitants. Lire sur nicematin.com

18/03/26 - 17:31 - Josée Massi refuse le débat à Toulon pour les municipales À Toulon, Josée Massi a décidé de ne pas participer au débat électoral avec Laure Lavalette, évoquant une impossibilité de discuter en raison de l'agressivité de son adversaire. La candidate du Rassemblement national, qui privilégie les rencontres de terrain, a été critiquée pour sa décision. Ce choix souligne des tensions croissantes entre les candidats à l'approche des élections municipales de 2026. Lire sur nicematin.com

18/03/26 - 14:10 - Laure Lavalette (RN) ratisse large, des appels à gauche et à droite "Les électeurs qui ont voté pour Mme Brunel (UG, ndlr) ont voté pour un meilleur accès aux soins, c’est une priorité", a ainsi expliqué Laure Lavalette devant la presse, mardi 17 mars. "Ceux de Mme Cornil ont voté pour un référendum sur les transports, je le ferai", a-t-elle ajouté, avant de préciser : "On a une semaine pour aller chercher les électeurs, pour comprendre pourquoi il y a une porosité entre leurs programmes et le nôtre". Reste désormais à savoir à quel niveau le "front commun" à droite et contre Laure Lavalette sera efficace ors de ce second tour des municipales 2026 à Toulon, qui pourrait permettre à Josée Massi de faire son retard et de conserver l'Hôtel de Ville dans le Var.

18/03/26 - 07:41 - Laure Lavalette mobilise Toulon avant le second tour À Toulon, Laure Lavalette intensifie sa campagne avant le second tour des élections municipales, ciblant les abstentionnistes. Avec 48 % des voix à son actif, elle mise sur sa proximité avec les habitants pour les convaincre d'aller voter. Son équipe est mobilisée pour capitaliser sur ses « zones de force » dans la ville. Lire sur nicematin.com